الإثنين 16 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين بعد انتشال جثتين من موقع سقوط صاروخ إيراني بمدينة بات يام

إسرائيل، فيتو
إسرائيل، فيتو

أعلنت "نجمة داوود الحمراء"، الخدمة الصحية الرسمية في إسرائيل، انتشال جثتين إضافيتين من تحت الأنقاض في موقع سقوط صاروخ إيراني بمدينة بات يام، جنوبي تل أبيب.


وبذلك يرتفع عدد القتلى في هذا الهجوم إلى 8 إسرائيليين، بينما لا يزال شخص آخر مفقودا.

وأعلنت صحيفة "جيروسالم بوست" بعد هذا الإعلان، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين منذ بدء الهجمات الإيرانية إلى 16 شخصا.

ووفقا لتقارير إعلامية إسرائيلية، أصيب نحو 370 شخصا في الضربات الإيرانية على إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال ردا على هذا الهجوم، إن إيران ستدفع "ثمنا باهظا للغاية"، وذلك خلال زيارته لموقع الضربة الصاروخية في بات يام.

وقال نتنياهو: "سنحقق هدفنا وسنوجه لهم ضربة قاسية. وسيشعرون بقوة ذراعنا".

وأضاف: "نحن في هذا الوضع لأننا نخوض صراعا وجوديا واضحا لكل مواطن إسرائيلي. عليكم فقط أن تتخيلوا ما الذي سيحدث لو أن إيران امتلكت أسلحة نووية يمكنها إطلاقها نحو المواطنين الإسرائيليين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نجمة داوود الحمراء إسرائيل سقوط صاروخ إيراني بات يام تل أبيب الهجمات الإيرانية

مواد متعلقة

ترامب: واشنطن تتابع التصعيد بين إسرائيل وإيران وهذا موعد تدخلها

مقتل وإصابة 186 إسرائيليا في الهجوم الإيراني على بات يام وجنوب تل أبيب

شاهد، دمار واسع في تل أبيب خلفه الهجوم الإيراني

عراقجي: التوصل إلى اتفاق يضمن سلمية النووي الإيراني بات في المتناول بشرط

الأكثر قراءة

عمرو أديب يعلق على أزمة ضربة جزاء الأهلي أمام إنتر ميامي (فيديو)

إيران تشن أوسع هجوم صاروخي على إسرائيل حتى الآن (فيديو)

ترامب: واشنطن تتابع التصعيد بين إسرائيل وإيران وهذا موعد تدخلها

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الإثنين 16 يونيو 2025

بالقرب من منشأة فوردو النووية، زلزال يضرب مدينة قم الإيرانية

رغم التساوي بالنقاط والأهداف، سر تصدر الأهلي مجموعته في كأس العالم للأندية

منعا لتكرار أزمة زيزو، قرار من اتحاد الكرة يحدد موعد انتهاء الموسم المحلي

4 فرق بنقطة، اشتعال الصراع بمجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية بعد الجولة الأولى

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الفراخ اليوم الإثنين 16 يونيو 2025

شروط بيع النباتات الطبية وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة

3 جهات مختصة بإصدار الفتوى الشرعية، تعرف عليها

ارتفاع سعر خام القصدير إلي 32 ألف دولار للطن اليوم الأحد

المزيد

انفوجراف

أكبرها روز بول.. 12 استادا تستضيف مباريات كأس العالم للأندية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 16 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 16 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
حرائق غير مسبوقة بمواقع عدة في تل أبيب جراء الهجوم الصاروخي الإيراني