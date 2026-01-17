السبت 17 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

توتنهام يسقط أمام وست هام بثنائية في الدوري الإنجليزي

توتنهام
توتنهام
18 حجم الخط

خسر فريق توتنهام هوتسبير أمام نظيره وست هام، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الـ 22 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل كريسينسيو سامرفيل هدف التقدم لوست هام في الدقيقة 15، وتعادل توتنهام في الدقيقة 64 عن طريق روميرو، قبل ان يخطف ويلسون هدف الفوز لفريق توتنهام في الدقيقة الثالثة من الوقت البدل الضائع من المباراة. 

تشكيل توتنهام هوتسبير ضد وست هام يونايتد

حراسة المرمى: جولييلمو فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو – ميكي فان دي فان – كيفين دانسو – بن دافيس.

خط الوسط: آرشي جراي – جواو بالينيا – تشافي سيمونز.

خط الهجوم: ويلسون أودوبيرت – ماتيس تيل.

تشكيل وست هام يونايتد أمام توتنهام 

ترتيب توتنهام ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

وبتلك النتيجة يحتل فريق توتنهام المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة، فيما يأتي فريق وست هام في المركز الثامن عشر برصيد 17 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 22 

1 آرسنال 49 نقطة 
2 مانشستر سيتي 43 نقطة 
3 أستون فيلا 43 نقطة 
4 ليفربول 35 نقطة 
5 برينتفورد 33 نقطة 
6 نيوكاسل يونايتد 32 نقطة 
7 مانشستر يونايتد 32 نقطة 
8 تشيلسي 31 نقطة 
9 فولهام 31 نقطة 
10 سندرلاند 30 نقطة 
11 برايتون 29 نقطة 
12 إيفرتون 29 نقطة 
13 كريستال بالاس 28 نقطة 
14 توتنهام هوتسبير 27 نقطة 
15 بورنموث 26 نقطة 
16 ليدز يونايتد 22 نقطة 
17 نوتنجهام  21 نقطة 
18 وست هام 14 نقطة 
19 بيرنلي 13 نقطة 
20 وولفرهامبتون 7 نقاط

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

توتنهام الدوري الانجليزي وست هام يونايتد توتنهام هوتسبير ضد وست هام يونايتد توتنهام هوتسبير

مواد متعلقة

الدوري الإيطالي، إنتر ميلان يتقدم علي أودينيزي بهدف في الشوط الأول

الأهلي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة، تعرف على التفاصيل

مدافع غزل المحلة يعلن فسخ تعاقده مع الفريق بالتراضي

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

أخبار الرياضة اليوم: اتحاد الكرة يرد على فسخ تعاقد التوأم.. طاقم تحكيم مباراة منتخب مصر ونيجيريا.. لاعب الأهلي يعلن فسخ تعاقده مع الفريق.. المصري يضم مصطفى العش

الدوري الفرنسي، باريس سان جيرمان يتقدم على ليل بهدف في الشوط الأول

فوضى بيع التذاكر تفرض نفسها قبل نهائي أمم أفريقيا رغم التحذيرات

منتخب مصر يصطدم بنيجيريا في صراع المركز الثالث، بداية قوية في دور المجموعات، عبور مستحق في دور الـ16، ملحمة أمام كوت ديفوار في ربع النهائي قبل الخسارة من السنغال

ads

الأكثر قراءة

5257 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب فى مصر اليوم السبت

الدوري الإنجليزي، توتنهام يتأخر أمام وست هام في الشوط الأول

تغييرات بالجملة في تشكيل منتخب نيجيريا أمام مصر بأمم أفريقيا

نائب يسأل الحكومة عن نسبة مساهمة الصناعة والزراعة بالناتج المحلي

هل المقصود بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الدوري الإنجليزي، تشيلسي يتقدم علي برينتفورد بهدف في الشوط الأول

ليفربول يتعثر على ملعبه أمام بيرنلي بالدوري الإنجليزي

بسبب التوترات الجيوسياسية، أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى في تاريخها

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت بالأسواق العالمية

أسعار الأسمنت بأسواق مواد البناء اليوم السبت 17 يناير 2026

أسعار الحديد في سوق مواد البناء ببداية تعاملات اليوم السبت 17 يناير

أسعار مواد التشطيب في مصر اليوم السبت 17 -1-2026

المزيد

انفوجراف

قبل مواجهة نيجيريا في لقاء تحديد المركز الثالث، مشوار منتخب مصر بأمم أفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل المقصود بالليلة المباركة ليلة النصف من شعبان؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الصلاة وبر الوالدين، الأزهر للفتوى يحدد 10 نصائح للطلاب بمناسبة موسم الامتحانات

هل وردت أحاديث عن فضل العمرة في شهر شعبان؟

المزيد
الجريدة الرسمية