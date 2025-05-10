أخبار مصر: ارتفاع التضخم بمصر، قصة إخفاء زوجة جثة زوجها 8 سنوات بالإسكندرية، باكستان تستعد نوويًّا ضد الهند، ذروة الموجة الحارة

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

ارتفاع معدل التضخم الشهري (1.3%) لشهر أبريل 2025

كشف التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (253.8) نقطة لشهر أبريل 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعاُ قدره (1.3%) عن شهر مارس 2025.

باكستان تطلق عملية انتقامية ردا على "العدوان الهندي" ودوي صفارات الإنذار غرب الهند

أكدت مصادر أمنية يوم الخميس أن الجيش الباكستاني بدأ "ردًّا انتقاميًّا على العدوان الهندي"، تزامنًا مع دوي صفارات الإنذار في مناطق مختلفة غرب الهند.

بلاغ مفاجئ كشف القصة، زوجة تخفي جثة زوجها بمشاركة ابنها منذ 8 سنوات بالإسكندرية

كشفت الجهات الأمنية بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل جديدة في التحقيق مع شاب، عقب اتهامه في واقعة مقتل والده عام 2017.

اليوم، بدء الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تبدأ وزارة التنمية المحلية، اليوم السبت، تنفيذ أعمال الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك على ثلاث مراحل حتى 25 -7-2025.

باكستان تدعو إلى اجتماع لهيئة القيادة الوطنية والنووي بعد العدوان الهندي

في تطور خطر ينذر بحرب نووية دعا رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، إلى اجتماع لهيئة القيادة الوطنية من ضمنها تلك المتعلقة بالترسانة النووية، وفق ما أعلن الجيش.

رياح وذروة الموجة الحارة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والجنوب، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

لحظة إطلاق باكستان صواريخ على مواقع هندية ردا على العدوان الهندي (فيديو)

أظهرت لقطات متداولة لحظة إطلاق باكستان عددًا من الصواريخ على مواقع هندية في إطار ردها العسكري على قصف الهند لعدد من المدن الباكستانية فجر اليوم السبت.

بـ"الصكوك والتقسيط"، حيل "الجزارين" لتشجيع المواطنين على شراء الأضاحي

مع ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، وقرب موسم عيد الأضحى 2025، بدأت المحال التجارية والجزارة في إعلان صكوك الأضاحي «نقدًا وبالتقسيط»، لكن جديد موسم العيد أن الصكوك كانت في السابق لتبرعات الجمعيات والمؤسسات الخيرية، أما هذا الموسم فطرحت للمواطنين الراغبين في شراء الأضحية بنظام الأسهم في الذبيحة.

بعد 12 ساعة، السيطرة على حريق شونة الكتان بشبراملس في الغربية، و20 صورة ترصد ما حدث

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، السيطرة الكاملة على الحريق الكبير الذي اندلع بشونة كتان على مساحة تُقَدَّر بنحو 3.5 فدان، وذلك في نطاق مشترك بين قرية العزيزية بمركز سمنود وقرية شبراملس بمركز زفتى، وتجري الآن أعمال التبريد.

أول بيان من الجيش الهندي بشأن الهجوم الباكستاني المضاد

صدر الجيش الهندي بيانا، صباح اليوم السبت، بعدما بدأت باكستان شن هجمات مضادة على الهند أدت إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل، ردا على استهداف صواريخ هندية 3 قواعد جوية باكستانية ليلا.

كلبشت في إيده وعايزة تحضنه، مقطع الفيديو الذي تسبب في طلاق أردنية بسبب راغب علامة

في واقعة درامية غير مسبوقة أثارت جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي، أقدم رجل على الانفصال عن زوجته بعد أن شاهدها بين النساء اللاتي تجمعن لاستقبال الفنان اللبناني راغب علامة خلال حفل له في الأردن قبل أيام.

اليوم، الأطباء تحتفل بيوم الطبيب بمشاركة وزير الصحة

تعقد النقابة العامة للأطباء، اليوم السبت، الاحتفال السنوي بيوم الطبيب المصري، بمقرها في شارع قصر العيني.

ذهب وشقة فاخرة وسيارة مصفحة، كيف تتحول حياة البابا ليو بعد تنصيبه؟

سيحصل البابا ليو الرابع عشر قريبًا على خاتم ذهبي ضخم وشقة بابوية فخمة وسيارة مصفحة فاخرة، في تحول كبير عن حياته السابقة كراهب بسيط ومبشر في ضواحي شيكاغو.

مواعيد مباريات اليوم السبت 10 مايو 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري والدوريات الأوروبية والعربية.

حريق هائل يلتهم مصنع عسل أسود في قنا والدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة (صور)

اندلع حريق هائل داخل مصنع عسل أسود، في نجع داوود قرية بهجورة، مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

باكستان تعلن غلق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات بعد التصعيد العسكري مع الهند

قالت هيئة مطارات باكستان إن البلاد أغلقت مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية من الساعة 3:15 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا اليوم السبت، على خلفية التصعيد العسكري مع الهند.

كنت عايشة معاهم، سوزان نجم الدين توجه رسالة غير مباشرة إلى محمد محمود عبد العزيز بعد أزمة بوسي شلبي

دخلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، على خط أزمة الإعلامية بوسي شلبي، وأبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وذلك بعد حالة كبيرة من الجدل في الوسط الفني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أكد أولاد الساحر طلاق والدهم والإعلامية بعد زواج شهر ونصف فقط عام 1998.

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