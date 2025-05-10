بـ"الصكوك والتقسيط"، حيل "الجزارين" لتشجيع المواطنين على شراء الأضاحي

مع ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق، وقرب موسم عيد الأضحى 2025، بدأت المحال التجارية والجزارة في إعلان صكوك الأضاحي «نقدًا وبالتقسيط»، لكن جديد موسم العيد أن الصكوك كانت في السابق لتبرعات الجمعيات والمؤسسات الخيرية، أما هذا الموسم فطرحت للمواطنين الراغبين في شراء الأضحية بنظام الأسهم في الذبيحة.

أضحية العيد 2025

تفاصيل صكوك اللحوم للمواطنين خلال عيد الأضحى 2025

ونستعرض تفاصيل وأسعار صكوك اللحوم للمواطنين خلال عيد الأضحى 2025؛ التي تختلف عن تبرعات الجمعيات والمؤسسات الخيرية في السطور الآتية:

أضاحي عيد الأضحى 2025

حجز الأضحية لموسم عيد الأضحى 2025 بنظام الصكوك

البداية؛ كانت مع إعلان محال تجارية وجزارة شهيرة حجز الأضحية لموسم عيد الأضحى 2025؛ بنظام الصكوك، وعرض أسعار الأضاحي للقائم ضمن الصك، الذي عرضت فيه السعر والوزن.

حيلة الجزارين لتشجيع المواطنين على شراء الأضحية

وأوضح أصحاب المحال التجارية والجزارة أن الهدف من طرح صك الأضحية للمواطنين، «حيلة» لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم تشجيع المواطنين على شراء الأضحية، من خلال الأشتراك في صك الأضحية، وحجز الصك الذي يحدد السعر والكمية.

أضاحي عيد الأضحى 2025

الفارق بين صك الأضحية وشراء الأضاحي التشاركية

وعن الفارق بين صك الأضحية هذا العام وشراء الأضاحي التشاركية، أشاروا إلى أن في مواسم عيد الأضحى السابقة؛ كان المواطنون يقومون بحجز الأضحية مع الجزار الذي يعرفه، أو أن يقوم المواطنون في المنطقة الواحدة أو العائلة بالمساهمة في شراء أضحية عجل أو خروف على قدر الميزانية، وهي أضحية تشاركية بنظام المساهمات كل مواطن يدفع ثمن جزء في الذبيحة.

أضاحي عيد الأضحى 2025

مميزات شراء الأضاحي بنظام الصكوك

وتابعوا أن أيضًا شراء الأضاحي بنظام الصكوك له مميزات للمواطنين، يوفر على المواطنين، جهد البحث عن مشاركين في شراء الأضحية، وعناء اختيار أماكن ذبح الأضاحي، إذ يحصل المواطن على نصيبه من لحوم الأضحية جاهز للتوزيع مباشرة.

أضحية العيد 2025

حجز صك الأضحية حسب ميزانية المواطن

وأشاروا إلى أن شراء الأضاحي بنظام الصك يتيح للمواطن حجز أضحيته حسب ميزانيته وإمكانياته المادية، فهناك من يستطيع حجز أضحية عجل أو خروف كامل، أو شراء ججز من أضحية.

تقسيط شراء الأضحية في المزارع

وتابعوا: أن بعض المزارع أتاحت تقسيط الأضحية على 12 شهرًا، سواء الأضحية كاملة أو الصك لتشجيع المواطنين على تعظيم شعائر الله بالتضحية، تحت شعار «رغم ارتفاع الأسعار هتضحي يعني هتضحي».

أضاحي عيد الأضحى 2025

عرض تقسيط الأضاحي يهدف ضمان بيعها خلال الموسم

وأضافوا: أن أيضًا عرض تقسيط الأضاحي يهدف ضمان بيع منتجاتها من أضاحي العجول والخرفان خلال الموسم، لأن جميع المزارع تستعد لبيع منتجاتها من الثروة الحيوانية خلال الموسم، وإذ لم تنجح في بيعها خلال الموسم تعني تكبدها خسائر كبيرة.

أضاحي عيد الأضحى 2025

سعر أضاحي عيد الأضحى 2025

وحددت بعض المحال التجارية قيمة صك الأضحية بـ 13 ألف جنيه، قيمة حجز 18 كيلو لحم صافي من أضحية جمل، و15 كيلو لحوم صافي من أضحية العجول البقري، إضافة إلى تقسيم باقي مشتقات وأحشاء الأضحية على عدد 7 مساهمين.

أسعار أضاحي عيد الأضحى بنظام الصك

فيما حددت بعض المحال التجارية والمزارع، أسعار أضاحي عيد الأضحى بنظام الصك، إذ بلغ قيمة صك أضحية نصف عجل نحو 49 ألف جنيه، ربع عجل نحو 24 ألف جنيه، سبع عجل نحو 14 ألف جنيه، شاملة نقل وذبح و«تكييس» لحوم الأضحية.

أضاحي عيد الأضحى 2025

تفاصيل صكوك الأضاحي للراغبين في التبرع بلحوم الأضحية

وعلى صعيد آخر؛ أعلنت وزارة الأوقاف وبعض المؤسسات والجمعيات الخيرية تفاصيل صكوك الأضاحي للمواطنين الراغبين في التبرع بلحوم الأضحية، وجاءت كالآتي:

وزارة الأوقاف تحدد قيمة صك أضحية عيد الأضحى 2025

حددت وزارة الأوقاف صك الأضحية للحوم في عيد الأضحى 2025؛ وبلغ قيمة صك اللحوم المستوردة 7 آلاف جنيه، وللحوم البلدية 9500 جنيه.

أضحية العيد 2025

قيمة صك الأضاحي في المؤسسات الخيرية والجمعيات

أما قيمة صك الأضاحي في المؤسسات الخيرية والجمعيات، فجاءت في بعضها كالآتي:

بلغت قيمة الصك البلدي نحو 9700 جنيه، حصة المتبرع نحو 10 كيلوات من اللحوم.

بلغت قيمة الصك المستورد نحو 6300 جنيه، حصة المتبرع نحو 8 كيلوات من اللحوم.

بلغ عجل بلدي (7 صكوك) نحو 67900 جنيه، حصة المتبرع نحو 70 كيلو من اللحوم.

بلغ عجل مستورد (7 صكوك) نحو 44100 جنيه، حصة المتبرع نحو 56 كيلو من اللحوم.

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