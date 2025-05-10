حريق هائل يلتهم مصنع عسل أسود في قنا والدفع بـ 4 سيارات إطفاء للسيطرة (صور)

اندلع حريق هائل داخل مصنع عسل أسود، في نجع داوود قرية بهجورة، مركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإطفاء إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل البلاغ بقنا

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من قوات الحماية المدنية بنشوب حريق داخل مصنع عسل أسود في قرية بهجورة، مركز نجع حمادي.

وانتقلت 4 سيارات إطفاء إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص نشوب حريق داخل مصنع عسل أسود في نجع داود، قرية بهجورة، دون وجود أي خسائر بشرية، وجار حصر الخسائر المادية.

تمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للأماكن المجاورة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات التي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب نشوب الحريق.

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