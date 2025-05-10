السبت 10 مايو 2025
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خارج الحدود

باكستان تعلن غلق مجالها الجوي أمام جميع الرحلات بعد التصعيد العسكري مع الهند

باكستان تعلن غلق
باكستان تعلن غلق مجالها الجوي، فيتو

قالت هيئة مطارات باكستان إن البلاد أغلقت مجالها الجوي أمام جميع الرحلات الجوية من الساعة 3:15 صباحًا حتى الساعة 12 ظهرًا اليوم السبت، على خلفية التصعيد العسكري مع الهند.


وجاء قرار الغلق إثر "المخاوف الأمنية في أعقاب الضربات العسكرية الهندية".

وكان الجيش الباكستاني أفاد قبل قرار الغلق بأن الجيش الهندي استهدفت ثلاث قواعد جوية باكستانية بضربات صاروخية.

ويشهد إقليم جامو وكشمير، الواقع في قلب النزاع المزمن بين الهند وباكستان، موجة جديدة من التصعيد عقب هجوم مسلح استهدف مدنيين وسياحًا في منطقة بهالغام بإقليم جامو وكشمير، في 22أبريل الماضي، وأسفر عن مقتل 26 شخصا، وفق ما أعلنته وسائل إعلام هندية.

وتتهم الهند، باكستان بالوقوف وراء "الهجوم الإرهابي" في منطقة بهالجام بإقليم جامو وكشمير، بينما تنفي إسلام آباد تورطها في الهجوم، كما دعا وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إلى إجراء تحقيق دولي حول الهجوم.

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