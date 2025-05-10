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بعد 12 ساعة، السيطرة على حريق شونة الكتان بشبراملس في الغربية، و20 صورة ترصد ما حدث

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محافظ الغربية من قلب الحدث يُعلن السيطرة على حريق شونة، فيتو

أعلن اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، السيطرة الكاملة على الحريق الكبير الذي اندلع بشونة كتان على مساحة تُقَدَّر بنحو 3.5 فدان، وذلك في نطاق مشترك بين قرية العزيزية بمركز سمنود وقرية شبراملس بمركز زفتى، وتجري الآن أعمال التبريد.

وأكد أن السيطرة جاءت بعد ساعات طويلة من الجهود المكثفة والمتابعة الميدانية الدقيقة من جميع الجهات المعنية.

محافظ الغربية يتابع جهود السيطرة على حريق في شونة كتان شبراملس

كلاكيت تاني مرة، حريق جديد يلتهم شونة كتان في نفس اليوم بالغربية (فيديو)

وقد شهد موقع الحادث استنفارًا موسعًا فور تلقي البلاغ، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، والتحرك الفوري من خلال مركز السيطرة التابع للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وتم الدفع بـ(19) سيارة إطفاء، وخزان مياه بسعة 35 طنًّا، و(22) فنطاس مياه كبيرة، و(12) سيارة مياه من مراكز ومدن وأحياء محافظة الغربية، إلى جانب (8) سيارات إسعاف، و(8) لوادر ثقيلة، مع انتشار مروري مكثف لتأمين الموقع وتيسير حركة المعدات.

وأكد محافظ الغربية أن الحريق شكل تحديًا كبيرًا لطبيعة المواد المخزنة وسرعة الاشتعال، لافتًا إلى أن التنسيق الفوري بين أجهزة المحافظة ووحدات الحماية المدنية أسهم في محاصرة النيران ومنع امتدادها للمناطق المجاورة، موضحًا أن التدخل جاء وفق خطة طوارئ مُحكمة شاركت في تنفيذها جميع الجهات المعنية.

وأضاف أن التعامل مع الحدث لم يقتصر على أعمال الإطفاء فحسب، بل شمل إجراءات احترازية لحماية الأرواح والممتلكات، من بينها فصل التيار الكهربائي والغاز عن المنطقة المحيطة، والدفع بعدد كافٍ من سيارات الإسعاف للتعامل مع الإصابات، وذلك بالتوازي مع تواجد القيادات التنفيذية ميدانيًّا، وعلى رأسهم الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، واللواء أحمد أنور السكرتير العام، وقيادات الوحدات المحلية.

وفي ما يخص الجانب الإنساني، أشار المحافظ إلى تسجيل (6) إصابات تم التعامل معها طبيًا، وتنوّعت بين حالات اختناق وكدمات وكسور، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية في الموقع، ونقل من استدعت حالته إلى مستشفى زفتى العام، مؤكدًا استقرار جميع الحالات، وعدم وقوع أي خسائر في الأرواح.

ووجه اللواء أشرف الجندي خالص الشكر والتقدير لجميع الجهات التي ساهمت في السيطرة على الحريق واحتواء تداعياته، وفي مقدمتهم رجال الحماية المدنية الذين أظهروا شجاعة فائقة في التعامل مع الموقف، وفرق الإسعاف، وكافة الفرق التنفيذية من كهرباء وغاز ومياه وصرف صحي ومرور ووحدات محلية، مؤكدًا أن ما جرى يُجسد قدرًا عاليًا من الجاهزية والتنسيق الميداني.

كما أعرب المحافظ عن تقديره البالغ لأهالي المنطقة الذين شاركوا فعليًا في جهود الإطفاء وتعاملوا بمسؤولية عالية، مؤكدًا أن هذا المشهد يعكس أصالة ووعي أبناء الغربية وقدرتهم على التكاتف وقت الأزمات.

وفي الوقت ذاته، عبّر محافظ الغربية عن تعاطفه العميق مع الأهالي المتضررين من الحريق وما تكبّده أصحاب الشونة من خسائر مادية جسيمة، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية تتابع الموقف عن كثب، وتواصل التواجد الميداني لحين استقرار الأوضاع وتبريد الموقع بالكامل.

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