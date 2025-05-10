بلاغ مفاجئ كشف القصة، زوجة تخفي جثة زوجها بمشاركة ابنها منذ 8 سنوات بالإسكندرية

كشفت الجهات الأمنية بمحافظة الإسكندرية، تفاصيل جديدة في التحقيق مع شاب، عقب اتهامه في واقعة مقتل والده عام 2017.

وبينت جهات التحقيق أن الجريمة ارتكبت بمشاركة والدته، قبل دفن الجثة داخل شقة الأسرة بمنطقة محرم بك، وظلت مخفية لمدة 8 سنوات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

جاء ذلك بعدما تلقى قسم شرطة محرم بك بلاغًا من فتاة، أفادت خلاله بأن والدتها وشقيقها ارتكبا جريمة قتل بحق والدها داخل منزلهما في عام 2017.

وتمكن ضباط قسم شرطة محرم بك من ضبط الشاب وعرضه على جهات التحقيق، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من التحقيقات في البلاغ، أن مشادة كلامية نشبت قبل 8 سنوات بين الأب والأم تطورت إلى اعتداء قاتل.

وأقدمت الأخيرة على طعن زوجها بسكين، ليفارق الحياة على الفور، فيما كان الابن يبلغ حينها 15 عامًا قد شارك في التخلص من الجثة.

وقامت المتهمة بدفن الجثة منذ 8 سنوات تحت أرضية السيراميك بالشقة محل سكنهم وتوفيت منذ عام، وأن سبب الواقعة بدأت بسبب مشادة كلامية بينها وبين زوجها، واشترك نجلها الذي لم يبلغ الثمانية عشر من عمره في ذلك الوقت في إخفاء الجريمة.

وتواصل الجهات المعنية تحقيقاتها في الواقعة، إذ تم تحرير محضر بالواقعة، مع استمرار عمليات الفحص وجمع الأدلة لكشف تفاصيل الواقعة.

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