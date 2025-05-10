ارتفاع معدل التضخم الشهري في مصر (1.3%) لشهر أبريل 2025

معدل التضخم خلال أبريل، كشف التقرير الشهري الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (253.8) نقطة لشهر أبريل 2025، مسجلًا بذلك ارتفاعاُ قدره (1.3%) عن شهر مارس 2025.

ترجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (1.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.4%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.0%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.5%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (6.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.2%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.1%).

كما ارتفعت أسعار مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.2%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (11.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.1%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (8.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (8.2%)، مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.7%)، مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (15.6%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.5%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.4%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (4.3%).

هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-5.1%)... بالإضافة الى ثبات أسعار مجموعة المشروبات الكحولية، مجموعة الدخان، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة.



معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية

سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية (13.5%) لشهر ابريل 2025 مقابل (13.1%) لشهر مارس 2025.



أولًا: التغيــر الشهــرى (شهــر أبريل 2025 مقارنة بشهـر مارس 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا قدره (-1.2%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.5%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-0.6%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.1%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (-5.1%).

هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.7%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (1.2%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.4%)، أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (1.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.5%).

سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (0.4%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (2.0%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.5%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (4.5%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.5%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (2.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.1%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.3%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (6.7%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.7%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (1.2%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.4%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.1%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.2%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (11.4%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (2.1%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.6%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (7.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (8.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (8.2%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.7%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (15.6%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.1%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (4.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (4.2%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.5%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (2.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.4%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (4.3%).

ثانيًا: التغير السنوي (شهر أبريل 2025 مقارنة بشهر أبريل 2024):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (6.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (12.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.9%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (5.3%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (62.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (0.2%)، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (7.8%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (22.6%)، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.5%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-0.7%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-1.2%)،

سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (16.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (14.0%)، مجموعة الدخان بنسبة (16.1%).

سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (14.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (2.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (14.1%)، مجموعة الأحذية بنسبة (15.2%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (27.2%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (18.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (11.9%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (39.3%).

سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (13.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (13.3%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (12.3%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (12.2%).

سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (34.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (47.7%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (14.2%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (19.8%).

سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (33.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (14.4%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (27.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (41.0%).

سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (11.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (68.2%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (14.2%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (11.0%).

سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (19.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (10.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (55.4%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (15.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (24.9%).

سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (10.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (12.5%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (4.3%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (12.2%).

سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (14.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (14.0%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (22.9%).

سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (14.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (16.3%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (25.9%).

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