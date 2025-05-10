السبت 10 مايو 2025
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اليوم، بدء الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

إزالة التعديات على
إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، فيتو
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تبدأ وزارة التنمية المحلية، اليوم السبت، تنفيذ أعمال الموجة الـ 26 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وذلك على ثلاث مراحل حتى 25 -7-2025.

 

إزالة تعديات على مساحة 175 مترا بالإبراهيمية في الشرقية

إزالة تعديات بالبناء المخالف في الحسينية بالشرقية

وأشارت منال عوض وزيرة التنمية المحلية إلى وجود تنسيق وتواصل مستمر بين الوزارة ولجنة استرداد أراضي الدولة للتصدي بكل قوة للممارسات غير القانونية لحالات الاستيلاء والتعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء بجميع المحافظات، للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها.

وأكدت د. منال عوض، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ26 من حملات الإزالة في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية وقوات إنفاذ القانون على مدار اليوم.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على ضرورة إزالة كافة المتغيرات غير القانونية وإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة الخاصة وكذا كافة التعديات على الأراضي الزراعية مع محاسبة المتقاعسين عن تنفيذ مهامهم من الوحدات المحلية.


ووجهت د. منال عوض، المحافظين بتضافر الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية لتذليل أي معوقات وتقديم كافة التيسيرات والدعم لتحقيق المستهدف من الموجه الـ 26 وفق الجداول الزمنية المحددة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يذكر أن الموجة الـ26 سيتم تنفيذها على 3 مراحل، (المرحلة الأولى في الفترة من ١٠-٥-٢٠٢٥ وحتى ٣٠-٥-٢٠٢٥)، و(المرحلة الثانية في الفترة من ٧-٦-٢٠٢٥ وحتى ٢٧-٦-٢٠٢٥)، و(المرحلة الثالثة في الفترة من ٥-٧-٢٠٢٥  وحتى ٢٥-٧-٢٠٢٥).

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