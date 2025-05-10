كلبشت في إيده وعايزة تحضنه، مقطع الفيديو الذي تسبب في طلاق أردنية بسبب راغب علامة

في واقعة درامية غير مسبوقة أثارت جدلًا على منصات التواصل الاجتماعي، أقدم رجل على الانفصال عن زوجته بعد أن شاهدها بين النساء اللاتي تجمعن لاستقبال الفنان اللبناني راغب علامة خلال حفل له في الأردن قبل أيام.

وحضرت الزوجة إلى مطار الملكة علياء كي تشارك في استقبال المعجبين، وغالبيتهم من النساء، للنجم اللبناني دون علم وموافقة زوجها، وفق صحيفة "السوسنة" الأردنية، ووسائل إعلام محلية أخرى.

وأضافت أن المرأة خدعت زوجها أيضًا عندما زعمت أنها ستزور أهلها في يوم وصول علامة، قبل أن تتوجه للمطار ويشاهدها الزوج في مقطع فيديو من عدة مقاطع انتشرت للحظات استقبال علامة في الأردن.

وأثارت الحادثة ردود فعل واسعة في مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضت فيها المرأة لانتقادات كثيرة بسبب خداعها لزوجها، ووجدت على الجانب الآخر عددًا أقل ممن تعاطفوا معها ودافعوا عنها.

ولم تتضح هوية الزوجين اللذين انتهت حياتهما الزوجية بسبب راغب علامة، وما إذا كان طلاقهما نهائيًّا ولا رجعة فيه.

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