اليوم، الأطباء تحتفل بيوم الطبيب بمشاركة وزير الصحة

تعقد النقابة العامة للأطباء، اليوم السبت، الاحتفال السنوي بيوم الطبيب المصري، بمقرها في شارع قصر العيني.

تبدأ فعاليات اليوم الساعة واحدة ظهرا

ويشارك في الحفل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار، ومستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة الدكتور محمد عوض تاج الدين، ووزير الصحة الأسبق د.عادل العدوي، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب د.أشرف حاتم، وعدد من رواد مهنة الطب.

وتحل الذكرى السابعة والأربعين على الاحتفال بإنشاء أول مدرسة للطب في مصر، والمعروفة باسم يوم الطبيب المصري، ونرصد في هذا اليوم أبرز التحديات والصعوبات التي تواجه الأطباء سواء بيئة العمل الطاردة لهم وتدني الرواتب والأجور، وعدم وجود قوانين صارمة توفر لهم الحماية الكاملة أثناء ممارسة عملهم.

يوم الطبيب المصري 202

من جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء سابقا أن الصعوبات التي تواجه الأطباء مازالت مستمرة كما هي سواء تدني أجور أو اعتداء علي الأطباء في المستشفيات وما زال الأطباء يهاجرون للخارج بسبب بيئة العمل الطاردة للأطباء

وأوضح أمين عام نقابة الأطباء سابقا أن الأطباء يحدث لهم تقدم حقيقي أو تحسن في أوضاعهم على مدار السنوات السابقة لافتًا إلى أن أي مستشفى بها سكن الأطباء من أسوأ الأماكن في المستشفى ومكان غير آدمي.

وأكد في حديثه لـ"فيتو" أن بيئة العمل في المستشفيات طاردة للأطباء، مشيرًا إلى أن الخريجين الجدد جميعهم يرغبون في السفر للخارج للدول العربية أو يجرون معادلة للسفر لدولة أجنبية ونسبة قليلة من ترفض السفر لظروف اجتماعية.



أكد بأن أوضاع الأطباء المزرية تمثل خطورة علي صحة المصريين لأنه بعد سنوات لن نجد أطباء في المستشفيات تستقبل المرضى في أقسام الطوارئ.

وأوضح أنه يجب توافر الإرادة القوية لتحسين أوضاع الأطباء، لافتا إلى أنه حتى الوجبات الغذائية التي تصرف للأطباء أثناء النوبتجيات يتم منعها بين وقت وآخر.



وأشار إلى أن رواتب الأطباء متدنية للغاية حتى مع زيادة أسعار الخدمات في المستشفيات لم يعد ذلك على الأطباء سواء بحوافز أو مكافآت.

وأوضح أن راتب الطبيب حديث التخرج يبلغ ٦ آلاف جنيه بينما الأخصائي راتبه بحدود ٨ آلاف جنيه والاستشاري يبلغ ٩.٥ آلاف جنيه وجميعها رواتب لا تكفي الحد الأدنى للالتزامات على الأطباء ويجب مضاعفة هذه الرواتب وليس زيادات هزيلة على حد وصفه.

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