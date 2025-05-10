السبت 10 مايو 2025
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خارج الحدود

أول بيان من الجيش الهندي بشأن الهجوم الباكستاني المضاد

الجيش الهندي،فيتو
الجيش الهندي،فيتو

أصدر الجيش الهندي بيانا، صباح اليوم السبت، بعدما بدأت باكستان شن هجمات مضادة على الهند أدت إلى مقتل 5 أشخاص على الأقل، ردا على استهداف صواريخ هندية 3 قواعد جوية باكستانية ليلا.

واعتبر الجيش الهندي أن "محاولة باكستان السافرة لانتهاك سيادة الهند وتعريض المدنيين للخطر غير مقبولة"، مشيرا إلى أنه "سيحبط مخططات العدو".

وأوضح الجيش الهندي على منصة "إكس": "رصدنا العديد من مسيّرات العدو المسلحة تحلق فوق مدينة أمريتسار، واشتبكت معها على الفور وحدات دفاعنا الجوي ودمرتها".

وقال إن "تصعيد باكستان السافر بالهجوم بمسيّرات وغيرها من الذخيرة مستمر على طول حدودنا الغربية".

وفي السياق ذاته، أعلنت الشرطة مقتل 5 في منطقة غامو بالشطر الهندي من إقليم كشمير، في الهجمات التي شنتها باكستان صباح السبت.

وأفاد مراسلو "فرانس برس" عن سماع دوي انفجارات في مدينة سريناجار، في الشطر الهندي من كشمير.

وأعلنت وزارة الطيران المدني الهندية إغلاق 32 مطارا في البلاد، وسط تصاعد التوتر بين نيودلهي وإسلام آباد.

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الجيش الهندي باكستان هجمات مضادة على الهند صواريخ هندية قواعد جوية باكستانية مدينة أمريتسار

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