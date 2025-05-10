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رياح وذروة الموجة الحارة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم السبت

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، حيث تستمر الموجة شديدة الحرارة  ليسود  طقس شديد الحرارة على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والجنوب، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا السبت وتحذر من استمرار الموجة شديدة الحرارة

حالة الطقس اليوم الخميس 8-5- 2025 بوادي النطرون

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة الكبرى اليوم.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

وتوقعت الأرصاد أن  يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفي الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.


كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة الصغرى:  26

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة الصغرى: 25

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 40

درجة الحرارة الصغرى: 24

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:42

درجة الحرارة الصغرى:26

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