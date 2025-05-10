كنت عايشة معاهم، سوزان نجم الدين توجه رسالة غير مباشرة إلى محمد محمود عبد العزيز بعد أزمة بوسي شلبي

دخلت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، على خط أزمة الإعلامية بوسي شلبي، وأبناء الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وذلك بعد حالة كبيرة من الجدل في الوسط الفني وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أن أكد أولاد الساحر طلاق والدهم والإعلامية بعد زواج شهر ونصف فقط عام 1998.

وسارعت الفنانة السورية سوزان نجم الدين بمشاركة جمهورها لحظات خاصة من ذكرياتها مع النجم الراحل محمود عبد العزيز والإعلامية المصرية بوسي شلبي، عبر صورة نشرتها على حسابها الرسمي في منصة "إنستجرام".

قالت نجم الدين في تعليقها على الصورة: "عشت في بيت محمود عبد العزيز وزوجته بوسي شلبي أيامًا وليالي كثيرة وطويلة أثناء تصويري مسلسل (باب الخلق) الذي تشرفت بالعمل فيه مع العملاق الراحل".

وأكدت الفنانة السورية أنها أحبت الأجواء التي جمعتها بعائلة الفنان الراحل، ووصفت البيت المصري الذي أقامت فيه خلال التصوير بأنه "عريق ودافئ"، مضيفة أنه كان مسرحًا لذكريات لا تُنسى، وعزَّز من عمق صداقتها مع الراحل وزوجته على مدار أكثر من عشرين عامًا.

وتحدثت نجم الدين عن علاقتها بابنه محمد عبد العزيز قائلة: "ولطالما مرَّت لحظات جميلة مع ابنه الغالي محمد أثناء إقامتي معهم في نفس المنزل".

بوسي شلبي... الحبيبة والسند

في رسالة دعم قوية لـبوسي شلبي وسط الأزمة العائلية المتداولة مؤخرًا، نوَّهت نجم الدين بإخلاص الإعلامية بوسي شلبي لزوجها، قائلة: شهادة حق تقال، لم أرَ في حياتي زوجة محبة ووفية ومخلصة كما بوسي شلبي... كانت له الزوجة والحبيبة والأخت والأم والسند والحب الذي لا ينتهي.

وأشارت إلى تفانيها في رعاية محمود عبد العزيز حتى اللحظة الأخيرة في مستشفى الصفا، مؤكدة أن هذا الحب والوفاء ما زالا مستمرين حتى اليوم.

وكشف الفنان محمد محمود عبد العزيز تفاصيل جديدة في أزمة الإعلامية بوسي شلبي.

وأكد محمد محمود عبد العزيز من خلال برنامج “الحكاية” مع الإعلامي عمرو أديب أن سبب فتح هذه القضية حاليًّا هو صدور الحكم القضائي ضد الإعلامية بوسي شلبي، مشددًا على خسارتها جميع مراحل التقاضي في قضية إثبات الرجعة التي قامت الإعلامية برفعها في عام 2023.



وأوضح نجل الراحل محمود عبد العزيز أنه كان يرفض الحديث عن هذا الأمر في الإعلام، ولكن الإعلامية بوسي شلبي هي من أثارت القضية في المحاكم وخسرت جميع المراحل، مؤكدًا حزنه الشديد لذكر اسم محمود عبد العزيز بهذا الشكل على وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي المختلفة.

وقال أن أنباء وجود أرض وكونها سبب الخلاف لا أساس له من الصحة، مضيفًا: “محمود عبد العزيز كان يوزع كل أمواله بالعدل”، مضيفًا أن اسم الإعلامية بوسي شلبي غير موجود على إعلان الوراثة.

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