مواعيد مباريات اليوم السبت 10 مايو 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري والدوريات الأوروبية والعربية وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:

الدوري المصري

الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة - 8:00 مساء- on sport 1.



الدوري الإنجليزي الممتاز

فولهام ضد إيفرتون - 5:00 مساء - beIN Sports HD 2.

ساوثهامبتون ضد مانشستر سيتي - 5:00 مساء - - beIN Sports HD 1.

إيبسويتش تاون ضد برينتفورد - 5:00 مساء- beIN SPORTS XTRA 2.

وولفرهامبتون ضد برايتون - 5:00 مساء - beIN SPORTS XTRA 1.

بورنموث ضد أستون فيلا - 7:30 مساء - beIN Sports HD 2.

الدوري الإسباني

فالنسيا ضد خيتافي - 3:00 مساء - beIN Sports HD 3.

سيلتا فيجو ضد إشبيلية - 5:15 مساء - beIN Sports HD 3.

ريال مايوركا ضد بلد الوليد - 7:30 مساء-

جيرونا ضد فياريال - 7:30 مساء - beIN Sports HD 3.

أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد - 10:00 مساء - beIN Sports HD 3.

الدوري الفرنسي

مونبيليه ضد باريس سان جيرمان - 10:00 مساء- beIN Sports HD 1.

موناكو ضد ليون - 10:00 مساء- beIN Sports HD 5.

تولوز ضد لانس - 10:00 مساء- beIN SPORTS XTRA 2

ريمس ضد سانت اتيان - 10:00 مساء- beIN SPORTS XTRA 3.

أنجيه ضد ستراسبورج - 10:00 مساء

أوكسير ضد نانت - 10:00 مساء- beIN SPORTS XTRA 1.

رين ضد نيس - 10:00 مساء- beIN Sports HD 6.

بريست ضد ليل - 10:00 مساء- beIN Sports HD 2.

لوهافر ضد مارسيليا - 10:00 مساء- beIN Sports HD 4.



الدوري الألماني

يونيون برلين ضد هايدنهايم - 4:30 مساء

بوخوم ضد ماينز - 4:30 مساء- beIN Sports HD 6.

هولشتاين كيل ضد فرايبورج - 4:30 مساء- beIN Sports HD 5.

فيردر بريمن ضد لايبزيج - 4:30 مساء- beIN SPORTS XTRA 4.

بايرن ميونخ ضد مونشنجلادباخ - 4:30 مساء- beIN Sports HD 1.

الدوري الإيطالي

كوكو ضد كالياري - 4:00 مساء- AD Sports 1 HD.

لاتسيو ضد يوفنتوس - 7:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.

إمبولي ضد بارما - 9:45 مساء- AD Sports 1 HD.

الدوري السعودي

الخلود ضد الاتفاق - 7:20 مساء - 1 SSC HD.

الوحدة ضد الفتح - 7:25 مساء - 2 SSC HD.

الخليج ضد الرياض - 9:00 مساء - SSC HD.



الدوري التونسي

سليمان الرياضي ضد الترجي الجرجيسي - 5:00 مساء

شبيبة العمران ضد إتحاد بن قردان - 5:00 مساء

اتحاد تطاوين ضد الملعب التونسي - 5:00 مساء

قوافل قفصة ضد فابيس - 5:00 مساء

دوري القسم الثاني المجموعة الأولي "دوري المحترفين"

بلدية المحلة ضد السكة الحديد - 5:00 مساء

سبورتنج ضد القناة - 5:00 مساء

الاتصالات ضد الترسانة - 5:00 مساء

أسوان ضد وادي دجلة - 5:00 مساء

المقاولون العرب ضد أبوقير للأسمدة - 7:00 مساء

الدوري التركي

قونيا سبور ضد ريزه سبور - 4:00 مساء

ايوبسبور ضد قاسم باشا - 4:00 مساء

طرابزون سبور ضد جالطة سراي - 7:00 مساء

الدوري البرتغالي

سانتا كلارا ضد فاماليكاو - 5:30 مساء

ناسيونال ماديرا ضد ريو آفي - 5:30 مساء

بنفيكا ضد سبورتنج لشبونة - 8:00 مساء

كازا بيا ضد سبورتنج براجا - 10:30 مساء

جل فيسنتي ضد اروكا - 10:30 مساء

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