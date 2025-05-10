مواعيد مباريات اليوم السبت 10 مايو 2025 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم السبت عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري والدوريات الأوروبية والعربية وجاءت مواعيد المباريات كالتالي:
الدوري المصري
الاتحاد السكندري ضد غزل المحلة - 8:00 مساء- on sport 1.
الدوري الإنجليزي الممتاز
فولهام ضد إيفرتون - 5:00 مساء - beIN Sports HD 2.
ساوثهامبتون ضد مانشستر سيتي - 5:00 مساء - - beIN Sports HD 1.
إيبسويتش تاون ضد برينتفورد - 5:00 مساء- beIN SPORTS XTRA 2.
وولفرهامبتون ضد برايتون - 5:00 مساء - beIN SPORTS XTRA 1.
بورنموث ضد أستون فيلا - 7:30 مساء - beIN Sports HD 2.
الدوري الإسباني
فالنسيا ضد خيتافي - 3:00 مساء - beIN Sports HD 3.
سيلتا فيجو ضد إشبيلية - 5:15 مساء - beIN Sports HD 3.
ريال مايوركا ضد بلد الوليد - 7:30 مساء-
جيرونا ضد فياريال - 7:30 مساء - beIN Sports HD 3.
أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد - 10:00 مساء - beIN Sports HD 3.
الدوري الفرنسي
مونبيليه ضد باريس سان جيرمان - 10:00 مساء- beIN Sports HD 1.
موناكو ضد ليون - 10:00 مساء- beIN Sports HD 5.
تولوز ضد لانس - 10:00 مساء- beIN SPORTS XTRA 2
ريمس ضد سانت اتيان - 10:00 مساء- beIN SPORTS XTRA 3.
أنجيه ضد ستراسبورج - 10:00 مساء
أوكسير ضد نانت - 10:00 مساء- beIN SPORTS XTRA 1.
رين ضد نيس - 10:00 مساء- beIN Sports HD 6.
بريست ضد ليل - 10:00 مساء- beIN Sports HD 2.
لوهافر ضد مارسيليا - 10:00 مساء- beIN Sports HD 4.
الدوري الألماني
يونيون برلين ضد هايدنهايم - 4:30 مساء
بوخوم ضد ماينز - 4:30 مساء- beIN Sports HD 6.
هولشتاين كيل ضد فرايبورج - 4:30 مساء- beIN Sports HD 5.
فيردر بريمن ضد لايبزيج - 4:30 مساء- beIN SPORTS XTRA 4.
بايرن ميونخ ضد مونشنجلادباخ - 4:30 مساء- beIN Sports HD 1.
الدوري الإيطالي
كوكو ضد كالياري - 4:00 مساء- AD Sports 1 HD.
لاتسيو ضد يوفنتوس - 7:00 مساء - أبوظبي الرياضية بريميوم 1.
إمبولي ضد بارما - 9:45 مساء- AD Sports 1 HD.
الدوري السعودي
الخلود ضد الاتفاق - 7:20 مساء - 1 SSC HD.
الوحدة ضد الفتح - 7:25 مساء - 2 SSC HD.
الخليج ضد الرياض - 9:00 مساء - SSC HD.
الدوري التونسي
سليمان الرياضي ضد الترجي الجرجيسي - 5:00 مساء
شبيبة العمران ضد إتحاد بن قردان - 5:00 مساء
اتحاد تطاوين ضد الملعب التونسي - 5:00 مساء
قوافل قفصة ضد فابيس - 5:00 مساء
دوري القسم الثاني المجموعة الأولي "دوري المحترفين"
بلدية المحلة ضد السكة الحديد - 5:00 مساء
سبورتنج ضد القناة - 5:00 مساء
الاتصالات ضد الترسانة - 5:00 مساء
أسوان ضد وادي دجلة - 5:00 مساء
المقاولون العرب ضد أبوقير للأسمدة - 7:00 مساء
الدوري التركي
قونيا سبور ضد ريزه سبور - 4:00 مساء
ايوبسبور ضد قاسم باشا - 4:00 مساء
طرابزون سبور ضد جالطة سراي - 7:00 مساء
الدوري البرتغالي
سانتا كلارا ضد فاماليكاو - 5:30 مساء
ناسيونال ماديرا ضد ريو آفي - 5:30 مساء
بنفيكا ضد سبورتنج لشبونة - 8:00 مساء
كازا بيا ضد سبورتنج براجا - 10:30 مساء
جل فيسنتي ضد اروكا - 10:30 مساء
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