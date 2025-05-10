لحظة إطلاق باكستان صواريخ على مواقع هندية ردا على العدوان الهندي (فيديو)

أظهرت لقطات متداولة لحظة إطلاق باكستان عددًا من الصواريخ على مواقع هندية في إطار ردها العسكري على قصف الهند لعدد من المدن الباكستانية فجر اليوم السبت.

Smoke is seen rising from India's Udhampur Air Base after Pakistani missile strikes.



The base was targeted by Pakistan in their ongoing retaliation. pic.twitter.com/QO4FoCzZZM — ayden (@squatsons) May 10, 2025



عملية "البنيان المرصوص"

وبدأت باكستان، فجر السبت، عملية عسكرية أطلقت عليها “البنيان المرصوص”، ردًّا على الهجوم الهندي قبلها بساعات، والذي استهدف 3 قواعد جوية.

وأكد التلفزيون الرسمي الباكستاني، أن الجيش بدأ عملية عسكرية فجر السبت، قد تصعد الأزمة بين الجارتين النوويتين.

وقالت مصادر عسكرية باكستانية، إن الجيش قصف 36 هدفًا مختلفًا في الهند، ضمن عملية "البنيان المرصوص".

وكان المتحدث باسم الجيش الباكستاني، قد أعلن في ساعة مبكرة من صباح السبت، أن الهند أطلقت صواريخ على ثلاث قواعد جوية باكستانية، مشيرًا إلى أن الدفاعات الباكستانية نجحت في اعتراض معظمها.

Explosions in Jammu and Akhnoor, India. pic.twitter.com/XkiSr4V8wx — ayden (@squatsons) May 10, 2025

وقال الجنرال أحمد شريف في كلمة متلفزة إن "بعض الصواريخ أصابت مناطق في شرق البنجاب داخل الهند"، مؤكدًا في الوقت نفسه أن "جميع أصول القوات الجوية الباكستانية في حالة سليمة".

وأضاف شريف أن الهجوم وقع داخل الأراضي الباكستانية، لكن لم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الخسائر المحتملة أو الرد العسكري.

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