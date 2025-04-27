أخبار مصر: أول تعليق من تامر حسني على كارثة قصر البارون، خريطة جديدة للمحاصيل بسبب الظروف المناخية، السعودية تحظر دخول مكة خلال موسم الحج
أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.
وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:
أول تعليق من تامر حسني على كارثة قصر البارون
تمنى النجم تامر حسني الشفاء للمصابين بسبب سقوط استاند إضاءة قبل إحيائه لفقرته الغنائية ضمن المؤتمر الطبي الدولي الذي أقيم مساء أمس السبت 26 إبريل في قصر البارون.
حالة الطقس اليوم، الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية
حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويكون هناك نشاط للرياح على وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
البحوث الزراعية يكشف خريطة جديدة للمحاصيل بسبب الظروف المناخية
أكد الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن المشكلة الرئيسية في غرق أراضي طرح النهر مؤخرًا كانت بسبب تأخر التحذيرات، حيث لم يتم إبلاغ المزارعين مبكرًا بشكل كافٍ لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.
ترامب يطالب بالسماح بعبور السفن الأمريكية العسكرية والتجارية مجانا عبر قناتي السويس وبنما
طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس السبت، بالسماح بعبور السفن الأمريكية العسكرية والتجارية مجانا عبر قناتي السويس وبنما.
الدفاع المدني يواصل البحث عن ضحايا قصر البارون والتحريات تكشف الأسباب
تواصل قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة جهودهم في رفع عمود استاند إنارة سقط على حضور حفل الفنان تامر حسني بقصر البارون والبحث عن ضحايا أسفله بينما تم نقل المصابين والبالغ عددهم ١٠ إلى مستشفيي هليوبوليس وكيلوباترا بمصر الجديدة.
نتنياهو يعلق على مظاهرة "رؤوسه المقطوعة" في تل أبيب
علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عرض رؤوس مقطوعة مزيفة تحمل وجهه، حول متظاهر يرتدي ضمادات مزيفة ملطخة باللون الأحمر، أثناء مظاهرة مناهضة للحكومة في تل أبيب مساء السبت.
مصر ترحب باختيار حسين الشيخ نائبا لرئيس دولة فلسطين
رحبت جمهورية مصر العربية بقرار تعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائبا لرئيس دولة فلسطين.
نقيب الفلاحين يكشف عن سبب ارتفاع إنتاجية فدان القمح
قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن المساحة الزراعية في مصر تزيد على 10 ملايين فدان، مشيرًا إلى أن الضجة المثارة حول غرق أراضي "طرح البحر" في محافظات الدلتا ليست بالأمر المخيف، نظرًا لأن مصر دولة جافة بطبيعتها.
عصام الحضري: مبادئ الأهلي تمنعه من التعاقد مع جوميز
كشف عصام الحضري حارس مرمى الأهلي السابق، تفاصيل مفاوضات الأهلي مع كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر.
تبدأ من 5 مايو، تعرف على آليات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بعد مد المهلة
أعلن رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل.
ضبط جزار يبيع كيلو اللحمة بـ900 جنيه بمدينة الشيخ زايد بالجيزة
شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بتموين الجيزة حملة رقابية مكثفة على أسواق مدينة الشيخ زايد، وذلك للتحقيق في الشكاوى الواردة ومراقبة الأنشطة التجارية المختلفة، وقد أسفرت الحملة، التي ترأسها ياسر حنفي، المدير العام، وبعضوية داليا العطوي، رئيس الرقابة، عن ضبط عدة مخالفات خطيرة.
روسيا تعتقل منفذ عملية اغتيال الجنرال موسكاليك
أعلن مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الاتحادي الروسي، أن عناصر الجهاز اعتقلوا مشتبها به فيما يتعلق بمقتل الجنرال ياروسلاف موسكاليك، نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية بهيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة الروسية.
النواب يناقش تعديل قانون الثروة المعدنية وإنشاء الرقم القومي للعقارات
تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
السعودية: حظر دخول أي مواطن إلى مكة خلال موسم الحج بدون تأشيرة رسمية
أكد سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أن الجهات الأمنية ستمنع دخول أي شخص إلى مكة خلال موسم الحج إلا لمن يحمل تأشيرة حج رسمية.
3 غارات أمريكية تستهدف السفينة الإسرائيلية المحتجزة في اليمن
استهدفت 3 غارات أمريكية فجر اليوم الأحد، السفينة الإسرائيلية المحتجزة في اليمن "جلاكسي ليدر".
اليوم، محاكمة المتهم بالتحرش بالفنانة انتصار في الساحل الشمالي
تنظر محكمة مطروح، اليوم، جلسة محاكمة المتهم بالتحرش بالفنانة انتصار، بإحدى القرى في الساحل الشمالي.
لحظة رفع لاعبي برشلونة كأس ملك إسبانيا (فيديو)
توج فريق برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على حساب نظيره ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "لا كارتوخا" في إطار نهائي كأس ملك إسبانيا.
المتظاهرون رفعوا الراية السوداء، رئيس الشاباك السابق: العصيان المدني بدأ ضد نتنياهو
قال رئيس جهاز الشاباك السابق، عامي أيالون، إن الإفادة التي قدمها رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، إلى المحكمة العليا، تشكل حدثا مفصليا في الهوية اليهودية لإسرائيل.
براتب 25 ألف جنيه، غلق باب التقديم على مهنة "سائق حافلة" في دولة خليجية
تغلق وزارة العمل باب التقديم على مهنة "سائق حافلة" وذلك للعمل في إحدى الدول الخليجية وذلك غدًا الإثنين.
18 قتيلا و1000 مصاب، الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي
كشفت السلطات الإيرانية، فجر اليوم الأحد، حصيلة جديدة للقتلى جراء انفجار ميناء رجائي، بعد تسجيل مقتل 18 شخصًا، فيما لا يزال 6 أشخاص في عداد المفقودين.
البيضاء تتراجع 5 جنيهات، أسعار الفراخ اليوم الأحد 27 أبريل 2025
سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ اليوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.
وزير الدفاع الباكستاني يحذر الهند من القيام بأي عمل استفزازي
صرح وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، بأن الجيش الباكستاني لا يخطط لبدء أي عمليات عسكرية ضد الهند ما لم تصعد الأخيرة من موقفها.
أبرزها مانشستر سيتي ضد نوتينجهام وليفربول أمام توتنهام، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
تشهد مباريات اليوم الأحد 27 إبريل 2025، إقامة العديد من المباريات المهمة في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية.
الشرطة الهندية تعتقل 175 شخصا على الأقل بحثا عن منفذي هجوم كشمير
أعلنت الشرطة الهندية عن اعتقال ما لا يقل عن 175 شخصا يشتبه بصلتهم بالهجوم في مدينة باهالغام بإقليم جامو وكشمير الذي قتل فيه 26 شخصا.
خبير اقتصادي: وضع الدين الخارجي لمصر مستقر وتوقعات بتراجعه خلال السنوات المقبلة
أكد الدكتور عمرو حسين الخبير الاقتصادي، أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لجذب الاستثمارات، عبر تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى المرونة الكبيرة والتسهيلات المقدمة، جعلت المستثمرين - وبالتحديد الخليجيين - يفضلونها بشكل كبير مقارنة بالأسواق الأخرى، في ظل الاضطرابات المستمرة التي تمر بها السوق العالمية خلال الفترة الأخيرة.
أسعار الخضراوات اليوم، زيادة جديدة في سعر الطماطم بسوق العبور
سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025.
أوكرانيا تنفي استعادة روسيا لكورسك بالكامل
قالت أوكرانيا إن "تصريحات ممثلي القيادة العليا للدولة المعتدية حول النهاية المزعومة للأعمال القتالية في منطقة كورسك التابعة للاتحاد الروسي غير صحيحة"، معتبرة أن موسكو تروج لـ"تفكير حالم"، وفق وكالة "أسوشيتد برس".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا