أخبار مصر: أول تعليق من تامر حسني على كارثة قصر البارون، خريطة جديدة للمحاصيل بسبب الظروف المناخية، السعودية تحظر دخول مكة خلال موسم الحج

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

تمنى النجم تامر حسني الشفاء للمصابين بسبب سقوط استاند إضاءة قبل إحيائه لفقرته الغنائية ضمن المؤتمر الطبي الدولي الذي أقيم مساء أمس السبت 26 إبريل في قصر البارون.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويكون هناك نشاط للرياح على وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أكد الدكتور شاكر أبو المعاطي، أستاذ المناخ بمركز البحوث الزراعية، أن المشكلة الرئيسية في غرق أراضي طرح النهر مؤخرًا كانت بسبب تأخر التحذيرات، حيث لم يتم إبلاغ المزارعين مبكرًا بشكل كافٍ لاتخاذ الاحتياطات اللازمة.

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس السبت، بالسماح بعبور السفن الأمريكية العسكرية والتجارية مجانا عبر قناتي السويس وبنما.

تواصل قوات الدفاع المدني بمديرية أمن القاهرة جهودهم في رفع عمود استاند إنارة سقط على حضور حفل الفنان تامر حسني بقصر البارون والبحث عن ضحايا أسفله بينما تم نقل المصابين والبالغ عددهم ١٠ إلى مستشفيي هليوبوليس وكيلوباترا بمصر الجديدة.

علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عرض رؤوس مقطوعة مزيفة تحمل وجهه، حول متظاهر يرتدي ضمادات مزيفة ملطخة باللون الأحمر، أثناء مظاهرة مناهضة للحكومة في تل أبيب مساء السبت.

رحبت جمهورية مصر العربية بقرار تعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائبا لرئيس دولة فلسطين.

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن المساحة الزراعية في مصر تزيد على 10 ملايين فدان، مشيرًا إلى أن الضجة المثارة حول غرق أراضي "طرح البحر" في محافظات الدلتا ليست بالأمر المخيف، نظرًا لأن مصر دولة جافة بطبيعتها.

كشف عصام الحضري حارس مرمى الأهلي السابق، تفاصيل مفاوضات الأهلي مع كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

أعلن رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق عن مد فترة التصالح في مخالفات البناء 6 أشهر أخرى تبدأ من 5 مايو المقبل.

شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بتموين الجيزة حملة رقابية مكثفة على أسواق مدينة الشيخ زايد، وذلك للتحقيق في الشكاوى الواردة ومراقبة الأنشطة التجارية المختلفة، وقد أسفرت الحملة، التي ترأسها ياسر حنفي، المدير العام، وبعضوية داليا العطوي، رئيس الرقابة، عن ضبط عدة مخالفات خطيرة.

أعلن مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الاتحادي الروسي، أن عناصر الجهاز اعتقلوا مشتبها به فيما يتعلق بمقتل الجنرال ياروسلاف موسكاليك، نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية بهيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة الروسية.

تشهد الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، مناقشة تقرير لجنة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.

أكد سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أن الجهات الأمنية ستمنع دخول أي شخص إلى مكة خلال موسم الحج إلا لمن يحمل تأشيرة حج رسمية.

استهدفت 3 غارات أمريكية فجر اليوم الأحد، السفينة الإسرائيلية المحتجزة في اليمن "جلاكسي ليدر".

تنظر محكمة مطروح، اليوم، جلسة محاكمة المتهم بالتحرش بالفنانة انتصار، بإحدى القرى في الساحل الشمالي.

توج فريق برشلونة بلقب كأس ملك إسبانيا بعد الفوز على حساب نظيره ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "لا كارتوخا" في إطار نهائي كأس ملك إسبانيا.

قال رئيس جهاز الشاباك السابق، عامي أيالون، إن الإفادة التي قدمها رئيس الشاباك الحالي، رونين بار، إلى المحكمة العليا، تشكل حدثا مفصليا في الهوية اليهودية لإسرائيل.

تغلق وزارة العمل باب التقديم على مهنة "سائق حافلة" وذلك للعمل في إحدى الدول الخليجية وذلك غدًا الإثنين.

كشفت السلطات الإيرانية، فجر اليوم الأحد، حصيلة جديدة للقتلى جراء انفجار ميناء رجائي، بعد تسجيل مقتل 18 شخصًا، فيما لا يزال 6 أشخاص في عداد المفقودين.

سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ اليوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

صرح وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، بأن الجيش الباكستاني لا يخطط لبدء أي عمليات عسكرية ضد الهند ما لم تصعد الأخيرة من موقفها.

تشهد مباريات اليوم الأحد 27 إبريل 2025، إقامة العديد من المباريات المهمة في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية.

أعلنت الشرطة الهندية عن اعتقال ما لا يقل عن 175 شخصا يشتبه بصلتهم بالهجوم في مدينة باهالغام بإقليم جامو وكشمير الذي قتل فيه 26 شخصا.

أكد الدكتور عمرو حسين الخبير الاقتصادي، أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لجذب الاستثمارات، عبر تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى المرونة الكبيرة والتسهيلات المقدمة، جعلت المستثمرين - وبالتحديد الخليجيين - يفضلونها بشكل كبير مقارنة بالأسواق الأخرى، في ظل الاضطرابات المستمرة التي تمر بها السوق العالمية خلال الفترة الأخيرة.

سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025.

قالت أوكرانيا إن "تصريحات ممثلي القيادة العليا للدولة المعتدية حول النهاية المزعومة للأعمال القتالية في منطقة كورسك التابعة للاتحاد الروسي غير صحيحة"، معتبرة أن موسكو تروج لـ"تفكير حالم"، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

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