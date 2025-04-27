الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

حالة الطقس اليوم، الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة الجوية

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
ads

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويكون هناك نشاط للرياح على  وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس في محافظة الفيوم غدا الأحد 27-4-2025

حالة الطقس غدا، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأحد، إذ يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى،  وعلى الوجه البحري معتدل على السواحل الشمالية الغربية وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل فى أول الليل، ومائل للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  17

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 16

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:20
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس حالة الطقس اليوم الاحد

مواد متعلقة

الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا

درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

حالة الطقس اليوم السبت، تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

الأرصاد تكشف حالة الطقس الأسبوع المقبل

الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا بالقاهرة والمحافظات

ads

الأكثر قراءة

الدفاع المدني يواصل البحث عن ضحايا قصر البارون والتحريات تكشف الأسباب

المعاينة تكشف مفاجآت في سقوط استاند بقصر البارون خلال حفل تامر حسني وقرارات عاجلة من النيابة

ضبط جزار يبيع كيلو اللحمة بـ900 جنيه بمدينة الشيخ زايد بالجيزة

تحذير عاجل من الأرصاد، منخفض خماسيني يضرب البلاد فى هذا الموعد

رئيس محلية البرلمان يكشف مفاجأة صادمة بشأن التصالح في مخالفات البناء

ترامب يطالب بالسماح بعبور السفن الأمريكية العسكرية والتجارية مجانا عبر قناتي السويس وبنما

برشلونة وريال مدريد يلجآن للأشواط الإضافية بعد التعادل 2/2

الأهلي يعلن عن الجهاز الفني الجديد غدا وموعد أول مران للفريق

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم في السوق اليوم السبت

سعر كيلو النحاس اليوم السبت 26-4-2025

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 26-4-2025 في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بيراميدز ينضم للكبار.. تاريخ الأندية المصرية مع نهائي دوري الأبطال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 27 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الغزالة في المنام وعلاقته بتخطي الأزمات والرزق الواسع

ما حكم صيام أيام التشريق للمتمتع وسبب تسميته بذلك ؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية