الأربعاء 21 يناير 2026
اقتصاد

سعر السمك اليوم، زيادة جديدة في البلطي وارتفاع الجمبري 40 جنيها وانخفاض صنفين

سعر السمك اليوم، شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، تباينًا ملحوظًا، وذلك وفق آخر تحديثات السوق في قطاع الأسماك، أحد أهم القطاعات الغذائية ذات الطلب المرتفع داخل الأسواق المصرية.

أسماك المياه العذبة

البلطي الممتاز: بين 49 و55 جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.

البلطي المتوسط: بين 43 و47 جنيهًا.

البلطي الأسواني: من 30 إلى 80 جنيهًا للكيلو.

قشر البياض: بين 190 و290 جنيها، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

البياض الأملس البلدي: من 150 إلى 250 جنيهًا.

الثعابين: بين 100 و600 جنيه للكيلو.

أسعار المكرونة والسبيط والقرش

المكرونة السويسي: من 70 إلى 150 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.

المكرونة المجمدة: بين 30 و60 جنيهًا.

السبيط: بين 250 و400 جنيه للكيلو.

سمك القرش: من 100 إلى 150 جنيهًا.

سمك حدادي: بين 30 و50 جنيهًا.

المرجان المجمد: بين 30 و60 جنيهًا.

الكابوريا والمرجان والبربون

الكابوريا: بين 50 و160 جنيهًا، بانخفاض 10 جنيهات عن سعره السابق.

المرجان وسط: من 100 إلى 170 جنيهًا.

البربون وسط: بين 170 و230 جنيها.

البربون المجمد: من 30 إلى 60 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

الجمبري الجامبو: بين 980  و1180 جنيها، بانخفاض 20 جنيها عن سعره السابق.

الجمبري الممتاز: من 820 إلى 960 جنيها، بارتفاع 40 جنيها عن سعره السابق.

الجمبري الحجم الوسط: بين 720 و800 جنيه.

الجمبري الوسط المجمد: من 175 إلى 475 جنيهًا.

الجمبري الصغير الطازج: بين 200 و400 جنيه للكيلو.

أسعار البوري والسردين والماكريل

البوري الكبير: من 180 إلى 240 جنيها.

البوري الوسط: بين 100 و160 جنيهًا.

السردين المجمد: من 30 إلى 70 جنيهًا.

الماكريل المجمد: بين 120 و200 جنيه للكيلو.

الجريدة الرسمية