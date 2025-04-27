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رياضة

عصام الحضري: مبادئ الأهلي تمنعه من التعاقد مع جوميز

عصام الحضري، فيتو
عصام الحضري، فيتو

كشف عصام الحضري حارس مرمى الأهلي السابق، تفاصيل مفاوضات الأهلي مع كارلوس كيروش المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

وقال الحضري في تصريحات تليفزيونية: كيروش لا يحب تدريب الأندية ويفضل المنتخبات، وفي حالة تولي كيروش تدريب الأهلي وطلبني معه في الجهاز، فأنا موجود ولو الأهلي لديه الرغبة فأنا لعبت للنادي 13 عاما و6 أشهر.

وتابع: كيروش شخصية قوية وتعامل مع كل لاعبي الأهلي وأتمنى تواجده الفترة المقبلة.

وأكد الحضري أن البرتغالي جوزيه جوميز ترك نادي الزمالك بطريقة ليست جيدة، ولا يصح أن يتعاقد الأهلي مع مدرب بهذه العقلية، لأن مبادئ الأهلي يجب أن تمنع التعاقد مع جوميز.

 

وأكمل الحضري: الأهلي كان قادرا على أن ينهي المباراة من لقاء الذهاب، وصن داونز يعرف طريقة اللعب خارج أرضه بشكل جيد وكانوا أفضل من الأهلي.

 

وأوضح: مارسيل كولر حقق بطولات كثيرة مع الأهلي وليس من المنطق أن يظل مستمرا في تحقيق البطولات طول الوقت.. الأهلي اسم كبير وأي مدير فني يتمنى أن يتولى مهمة تدريب الفريق".

 

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