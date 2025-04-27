الأحد 27 أبريل 2025
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خارج الحدود

وزير الدفاع الباكستاني يحذر الهند من القيام بأي عمل استفزازي

الحدود بين باكستان
الحدود بين باكستان والهند، فيتو

صرح وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، بأن الجيش الباكستاني لا يخطط لبدء أي عمليات عسكرية ضد الهند ما لم تصعد الأخيرة من موقفها.

وقال آصف: "ليس لدينا أي نوايا لبدء أي أعمال، ولكن إذا كان هناك أي عمل (من جانب الهند)، سيكون هناك رد فعل، وسيكون الرد متناسبا مع الفعل. لذلك أعتقد أن هذا يوضح الموقف: نحن لا نريد تصعيد الموقف أو بدء أي شيء. إذا حاولت الهند غزو باكستان أو مهاجمتها، فستواجه ردا أكثر من متناسب"، وفقا لوكالة “سبوتنيك”.

وظهر الثلاثاء الماضي، وقع هجوم إرهابي بالقرب من مدينة باهالجام في منطقة جامو وكشمير، حيث فتح عدة مسلحين النار بشكل عشوائي على سياح كانوا يقومون بجولة على الخيل في وادي بايساران، الذي يعتبر وجهة سياحية شهيرة.

وتبنى الهجوم مجموعة تسمى "جبهة المقاومة"، المرتبطة بالمنظمة الإرهابية المحظورة في روسيا "لشكر طيبة". وأسفر الهجوم عن مقتل 25 هنديا ومواطن واحد من نيبال.

وردا على الهجوم الإرهابي في جامو وكشمير، قررت السلطات الهندية تعليق منح التأشيرات لمواطني باكستان على الفور، مع إلغاء التأشيرات الحالية اعتبارا من 27 أبريل.

ومن جانبها، أعلنت اللجنة الباكستانية للأمن القومي ردا على ذلك أن البلاد ستعلق جميع التبادلات التجارية مع الهند وتغلق مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية.

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وزير الدفاع الباكستاني كشمير الهند

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