مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 21 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، تعتبر المحافظة على أداء الصلاة في وقتها من الأعمال التي ينال المسلم بها محبة الله -تعالى-، إذ إنّ الصلاة على وقتها من أحب الأعمال إلى الله -تعالى-، وقيام المسلم بما يحبه الله سبب لمحبة الله -تعالى- له.

فضل الصلاة، وقد جاء عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: "سَأَلْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أيُّ العَمَلِ أحَبُّ إلى اللَّهِ؟ قالَ: الصَّلاةُ علَى وقْتِها، قالَ: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: ثُمَّ برُّ الوالِدَيْنِ، قالَ: ثُمَّ أيٌّ؟ قالَ: الجِهادُ في سَبيلِ اللَّهِ، قالَ: حدَّثَني بهِنَّ، ولَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزادَنِي-

وعبر المحافظة علي الصلاة تمحي الخطايا وتطهر النفس من الذنوب والآثام، وتكفير السيئات؛ فبالصلاة يغفر الله – تعالى- ذنوب عبده بينها وبين الصلاة التي تليها، وكذلك تُكفّر ما قبلها من الذنوب.

كما تعد المحافظة علي الصلاة في وقتها أفضل الأعمال بعد شهادة ألّا إله إلّا الله، وأنّ محمدًا رسول الله صلي الله عليه وسلم فضلا عن ان الله يرفع عبرها درجات عبده بل تُدخل الصلاة علي وقتها المسلم الجنّة، برفقة الرسول.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

• موعد أذان المغرب بالقاهرة: 5:22 م

• موعد أذان المغرب بالإسكندرية: 5:25 م

• موعد أذان المغرب بأسوان: 5:27 م

مواقيت الصلاة اليوم:

القاهرة:

• الفجر: 5:20 ص

• الظهر: 12:06 م

• العصر: 3:02 م

• المغرب: 5:22 م

• العشاء: 6:43 م

الإسكندرية:

• الفجر: 5:26 ص

• الظهر: 12:11 م

• العصر: 3:05 م

• المغرب: 5:25 م

• العشاء: 6:47 م

أسوان:

• الفجر: 5:07 ص

• الظهر: 12:00م

• العصر: 3:05 م

• المغرب: 5:27 م

• العشاء: 6:43 م

الإسماعيلية:

• الفجر: 5:16 ص

• الظهر: 12:02 م

• العصر: 2:57 م

• المغرب: 5:17 م

• العشاء: 6:39 م

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

مواقيت الصلاة اليوم، الصلاة ليست مجرد فرض ديني، بل هي عمود أساسي في حياة المسلم، تجمع بين العبادات الروحية والنشاطات الجسدية، وتؤدي الصلاة دورًا محوريًا في تهذيب النفس وتقويم السلوك، وهي الوسيلة التي يتصل بها الإنسان بخالقه يوميًا.

فقد فرضت الصلاة على المسلمين لتكون جسرًا يربط بين العبد وربه، ولتكون وسيلة لتنقية النفس من الذنوب والخطايا، ولتوجيه المؤمن نحو الخير والصلاح.

أهمية الصلاة تتجلى في كونها تذكر المسلم بربه خمس مرات في اليوم، مما يعزز من تواصله الروحي ويجعله أكثر ارتباطًا بالله. الصلاة هي الوقت الذي يتوقف فيه المسلم عن مشاغله اليومية، ويتفرغ لعبادة الله، فيستمد من خلالها الطاقة الروحية التي تساعده على مواجهة تحديات الحياة. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا" (سورة النساء: 103). هذا يدل على أن الصلاة هي وقت محدد يجب على المسلم الالتزام به، مما يعزز من روح النظام والانضباط في حياة المسلم.

