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خارج الحدود

روسيا تعتقل منفذ عملية اغتيال الجنرال موسكاليك

الجنرال ياروسلاف
الجنرال ياروسلاف موسكاليك، فيتو

أعلن مركز العلاقات العامة لجهاز الأمن الاتحادي الروسي، أن عناصر الجهاز اعتقلوا مشتبها به فيما يتعلق بمقتل الجنرال ياروسلاف موسكاليك، نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية بهيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة الروسية.


وقال المكتب الصحفي لجهاز الأمن الاتحادي الروسي: "تم اعتقال عميل للخدمات الخاصة الأوكرانية يحمل تصريح إقامة أوكراني، يدعى إجنات كوزين مواليد 1983، والذي زرع متفجرات في سيارة فولكس فاجن جولف في مدينة بالاشيخا بمنطقة موسكو، مما أدى إلى مقتل الجنرال ياروسلاف موسكاليك، نائب رئيس إدارة العمليات الرئيسية بهيئة الأركان العامة بالقوات المسلحة الروسية وهو من مواليد 1966"، بحسب وكالة تاس الروسية.

ووفقا لجهاز الأمن الاتحادي الروسي، فقد حصل كوزين على مركبة آلية وقام بتثبيت عبوة ناسفة يدوية الصنع فيها، وحصل على مكوناتها من مخبأ أعدته الخدمات الخاصة الأوكرانية في منطقة موسكو.

وذكر المكتب الصحفي أن العبوة الناسفة تم تفجيرها من الأراضي الأوكرانية.

وكان موسكاليك قد قتل في انفجار سيارة في مدينة بالاشيخا خارج موسكو صباح الجمعة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن اغتيال موسكاليك أظهر مرة أخرى "الألوان الحقيقية" لنظام كييف. وأضاف: "لا يزال نظام كييف متورطا في أنشطة إرهابية في بلدنا".

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الأمن الاتحادي الروسي مقتل الجنرال ياروسلاف موسكاليك القوات المسلحة الروسية عميل للخدمات الخاصة الأوكرانية موسكو

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