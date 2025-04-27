نقيب الفلاحين يكشف عن سبب ارتفاع إنتاجية فدان القمح

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن المساحة الزراعية في مصر تزيد على 10 ملايين فدان، مشيرًا إلى أن الضجة المثارة حول غرق أراضي "طرح البحر" في محافظات الدلتا ليست بالأمر المخيف، نظرًا لأن مصر دولة جافة بطبيعتها.

تحذير الري من ارتفاع منسوب مياه النيل

وأضاف حسين أبو صدام، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأراضي التي تعرضت للغرق مع ارتفاع منسوب مياه النيل ليست كبيرة، وكانت احتمالية تعرضها لذلك معروفة، موضحًا أن وزارة الري أرسلت بيانًا لتحذير المزارعين من ارتفاع منسوب المياه، إلا أن البيان جاء متأخرًا.

تعويضات الفلاحين المتضررين من ارتفاع منسوب النيل

وشدد حسين أبو صدام، على ضرورة تقديم دعم عاجل للمزارعين لتخفيف الأعباء عنهم، وأهمية تعويض الفلاحين الذين تعرضت محاصيلهم للتلف نتيجة غرق الأراضي، وأوضح أن غرق أراضي طرح النهر يتكرر مع كل ارتفاع في منسوب مياه النيل، إلا أنه حتى الآن لم يتم التواصل مع الفلاحين بشأن صرف تعويضات لهم.

وناشد "أبو صدام" الحكومة بسرعة التدخل لتعويض المزارعين المتضررين، مطالبًا بزيادة الاهتمام بالفلاح خلال هذه الفترة الحرجة، مؤكدًا أن الفلاح يجب أن يكون في مقدمة أولويات الدولة باعتبار أن مصر دولة زراعية،.

تدني أسعار المحاصيل

وأكد: أن الفلاحين تكبدوا خسائر فادحة خلال الفترة الماضية بسبب تدني أسعار المحاصيل، مضيفًا: "محصول القمح استفاد من التغيرات المناخية.. الإنتاجية زادت".



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