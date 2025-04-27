الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نقيب الفلاحين يكشف عن سبب ارتفاع إنتاجية فدان القمح

محصول القمح، فيتو
محصول القمح، فيتو
ads

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن المساحة الزراعية في مصر تزيد على 10 ملايين فدان، مشيرًا إلى أن الضجة المثارة حول غرق أراضي "طرح البحر" في محافظات الدلتا ليست بالأمر المخيف، نظرًا لأن مصر دولة جافة بطبيعتها.

 

تحذير الري من ارتفاع منسوب مياه النيل

وأضاف حسين أبو صدام، خلال حواره مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن الأراضي التي تعرضت للغرق مع ارتفاع منسوب مياه النيل ليست كبيرة، وكانت احتمالية تعرضها لذلك معروفة، موضحًا أن وزارة الري أرسلت بيانًا لتحذير المزارعين من ارتفاع منسوب المياه، إلا أن البيان جاء متأخرًا.

 

تعويضات الفلاحين المتضررين من ارتفاع منسوب النيل

وشدد حسين أبو صدام، على ضرورة تقديم دعم عاجل للمزارعين لتخفيف الأعباء عنهم، وأهمية تعويض الفلاحين الذين تعرضت محاصيلهم للتلف نتيجة غرق الأراضي، وأوضح أن غرق أراضي طرح النهر يتكرر مع كل ارتفاع في منسوب مياه النيل، إلا أنه حتى الآن لم يتم التواصل مع الفلاحين بشأن صرف تعويضات لهم.

وناشد "أبو صدام" الحكومة بسرعة التدخل لتعويض المزارعين المتضررين، مطالبًا بزيادة الاهتمام بالفلاح خلال هذه الفترة الحرجة، مؤكدًا أن الفلاح يجب أن يكون في مقدمة أولويات الدولة باعتبار أن مصر دولة زراعية،.

 

تدني أسعار المحاصيل

وأكد: أن الفلاحين تكبدوا خسائر فادحة خلال الفترة الماضية بسبب تدني أسعار المحاصيل، مضيفًا: "محصول القمح استفاد من التغيرات المناخية.. الإنتاجية زادت".
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقيب الفلاحين حسين ابو صدام انتاجية القمح القمح محافظات الدلتا النيل اراضي طرح النهر

مواد متعلقة

الزراعة تخفض تكاليف تأجير معدات الحصاد لمزارعي القمح

الزراعة: توفير 20 آلة لحصاد القمح لمزارعي الشرقية لتوفير التكاليف

وزير الزراعة ومحافظ الشرقية ونائب مدير مكتب برنامج الأغذية العالمي يفتتحون موسم حصاد القمح

الري تكشف أسباب تعرض أراضي طرح النهر للغمر (فيديو)
ads

الأكثر قراءة

الدفاع المدني يواصل البحث عن ضحايا قصر البارون والتحريات تكشف الأسباب

المعاينة تكشف مفاجآت في سقوط استاند بقصر البارون خلال حفل تامر حسني وقرارات عاجلة من النيابة

ضبط جزار يبيع كيلو اللحمة بـ900 جنيه بمدينة الشيخ زايد بالجيزة

تحذير عاجل من الأرصاد، منخفض خماسيني يضرب البلاد فى هذا الموعد

رئيس محلية البرلمان يكشف مفاجأة صادمة بشأن التصالح في مخالفات البناء

ترامب يطالب بالسماح بعبور السفن الأمريكية العسكرية والتجارية مجانا عبر قناتي السويس وبنما

برشلونة وريال مدريد يلجآن للأشواط الإضافية بعد التعادل 2/2

الأهلي يعلن عن الجهاز الفني الجديد غدا وموعد أول مران للفريق

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الألومنيوم في السوق اليوم السبت

سعر كيلو النحاس اليوم السبت 26-4-2025

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 26-4-2025 في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بيراميدز ينضم للكبار.. تاريخ الأندية المصرية مع نهائي دوري الأبطال (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 27 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم الغزالة في المنام وعلاقته بتخطي الأزمات والرزق الواسع

ما حكم صيام أيام التشريق للمتمتع وسبب تسميته بذلك ؟ دار الإفتاء تُجيب

المزيد
الجريدة الرسمية