الدفاع المدني يواصل البحث عن ضحايا قصر البارون والتحريات تكشف الأسباب

يواصل قوات الدفاع المدني بمديرية أمن الجيزة جهودهم في رفع عمود استاندا إنارة سقط على حضور حفل الفنان تامر حسني بقصر البارون والبحث عن ضحايا أسفله بينما تم نقل المصابين والبالغ عددهم ١٠ إلى المستشفيات هليوبوليس وكيلوباترا بمصر الجديدة.

وكشفت تحريات رجال البحث الجنائي أن الاستاند المنهار وقع على الجمهور قبل صعود الفنان تامر حسني على المسرح بدقائق مما أدى لإلغاء الحفل.

وأضافت التحريات أن الاستاند المنهار وشاشات الإضاءة تابعة لشركة Pexpo بحديقة قصر البارون، وكان الحفل منظمًا بمعرفة شركة السماء الزرقاء للسياحة بالتعاون مع الشركة المنفذة.

وأشارت إلى أن الاستاند كان بعرض حوالي 40 مترًا وبارتفاع 4 أمتار، ومثبت عليه معدات الإضاءة الخاصة بالحفل. وتحررت المحاضر اللازمة بالواقعة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية.



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