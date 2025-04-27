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18 قتيلا و1000 مصاب، الصحة الإيرانية تعلن ارتفاع عدد ضحايا انفجار ميناء الشهيد رجائي

انفجار ميناء في إيران،
انفجار ميناء في إيران، فيتو

كشفت السلطات الإيرانية، فجر اليوم الأحد، حصيلة جديدة للقتلى جراء انفجار ميناء رجائي، بعد تسجيل مقتل 18 شخصًا، فيما لا يزال 6 أشخاص في عداد المفقودين.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، الأحد، أن 21 مصابًا لا يزالون في حالة حرجة جراء الانفجار الضخم الذي هز ميناء الشهيد رجائي في مدينة بندر عباس جنوبي إيران.

وأكدت الوزارة أن عدد المصابين الإجمالي تجاوز الألف شخص، في حين يواصل الطاقم الطبي جهوده لمعالجة الحالات الخطيرة، وسط تحذيرات من احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا خلال الساعات المقبلة.

وفي وقت سابق، أعلن حسين كرمانبور، رئيس إدارة الإعلام في وزارة الصحة الإيرانية، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن من بين المصابين، غادر 729 شخصًا المستشفيات بعد تلقي العلاج، بينما لا يزال 357 مصابًا يتلقون الرعاية الطبية، منهم 21 بحالة حرجة في العناية المركزة، بالإضافة إلى 5 مصابين يعانون من حروق بالغة.

وبذلك يتجاوز العدد الإجمالي للمصابين في الحادث 1000 شخص، مع استمرار جهود البحث عن المفقودين، في ظل قلق عائلات الضحايا التي تواصل البحث عن ذويها المفقودين.

ولا تزال السلطات الإيرانية تحقق في أسباب الانفجار، وسط تضارب في الروايات الرسمية وغياب تفسير دقيق حتى الآن.

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السلطات الايرانية انفجار ميناء رجائي ميناء رجائي وزارة الصحة الإيرانية ميناء الشهيد رجائي مدينة بندر عباس

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