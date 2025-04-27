ضبط جزار يبيع كيلو اللحمة بـ900 جنيه بمدينة الشيخ زايد بالجيزة

شنت الإدارة العامة للتجارة الداخلية بتموين الجيزة حملة رقابية مكثفة على أسواق مدينة الشيخ زايد، وذلك للتحقيق في الشكاوى الواردة ومراقبة الأنشطة التجارية المختلفة، وقد أسفرت الحملة، التي ترأسها ياسر حنفي، المدير العام، وبعضوية داليا العطوي، رئيس الرقابة، عن ضبط عدة مخالفات خطيرة.



ضبط محل لبيع السجائر الإلكترونية ومستلزماتها يعمل بدون ترخيص

وتمكنت الحملة من ضبط محل لبيع السجائر الإلكترونية ومستلزماتها يعمل بدون ترخيص أو أي مستندات أو فواتير تثبت مصدر المعروضات.

وقد تم التحفظ على 5 شيش إلكترونية و50 عبوة زيوت مختلفة النكهات، حيث تشكل هذه المنتجات مجهولة المصدر خطرًا جسيمًا على الصحة العامة وقد تؤدي إلى الوفاة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



ضبط محل جزارة يعمل بدون ترخيص

وفي سياق مكافحة الغش التجاري واستغلال المواطنين، تم ضبط محل جزارة يعمل بدون ترخيص أو مستندات، يقوم بالإعلان عن بيع كيلو اللحم بـ 900 جنيه، وقد اعتبرت الحملة ذلك استغلالًا واضحًا للمستهلكين ومخالفة صريحة لأحكام قانون الغش التجاري والتدليس، وجارٍ تحرير محضر بالمخالفة.



كما قامت الحملة بالمرور على عدد من محال المواد الغذائية للتأكد من صلاحية المنتجات والفواتير، وتم التنبيه على أصحابها بضرورة الالتزام بالإعلان عن الأسعار، وقد أسفر التفتيش عن تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.



وفي مدينة 6 أكتوبر، قامت الحملة بالتحقيق مع كافية ومطعم بأحد المولات لاستخدامه علامة تجارية مسجلة للغير، وقد تم تحرير محضر بأقوال المسؤولين لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.



وفي إطار متابعة التزام محطات الوقود بالتعليمات، تم المرور على محطتي مواد بترولية لمتابعة صحة السجلات وانتظام القيد بها.



تؤكد مديرية التموين بالجيزة استمرار هذه الحملات الرقابية المفاجئة على مختلف الأسواق والأنشطة التجارية لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق المستهلكين ومكافحة أي ممارسات ضارة بالاقتصاد الوطني أو بصحة وسلامة المواطنين.

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