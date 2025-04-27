الأحد 27 أبريل 2025
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خارج الحدود

مصر ترحب باختيار حسين الشيخ نائبا لرئيس دولة فلسطين

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو

رحبت جمهورية مصر العربية بقرار تعيين حسين الشيخ نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ونائبا لرئيس دولة فلسطين. 

استعادة حقوق الشعب الفلسطيني 

وتؤكد مصر دعمها لهذه الخطوة والتى تأتى فى سياق جهود السلطة الفلسطينية للإصلاح والتى تم الإعلان عنها فى القمة العربية غير العادية فى القاهرة ٤ مارس، وبما يستهدف تدعيم الجبهة الداخلية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني فى هذه المرحلة الفارقة والتاريخية التى تمر بها القضية الفلسطينية.  

إنهاء الاحتلال الإسرائيلي 

وتشدد جمهورية مصر العربية أنها ستواصل تقديم الدعم الكامل للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في إطار نضاله ومسعاه المشروع لإنهاء الاحتلال الإسرائيلى وممارسة حقه فى تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، كما ستواصل جهودها الحثيثة لاستئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، بما يسهم فى بدء عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة وإنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطينى.

جهود السلطة الفلسطينية الرامية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني

فى هذا السياق، قدم د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة التهنئة إلى حسين الشيخ  فى اتصال هاتفى على اختياره لمنصبه الجديد، وأعرب عن تمنياته بالتوفيق في جهوده وجهود السلطة الفلسطينية الرامية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ القضية الفلسطينية.

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