السعودية: حظر دخول أي مواطن إلى مكة خلال موسم الحج بدون تأشيرة رسمية

أكد سعد بن جميل القرشي، مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، أن الجهات الأمنية ستمنع دخول أي شخص إلى مكة خلال موسم الحج إلا لمن يحمل تأشيرة حج رسمية.

تأشيرات حج مزيفة

وأشار سعد بن جميل القرشي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن ضعاف النفوس من السماسرة والشركات الوهمية وتجار المواسم يستغلون هذه الفترة لترويج تأشيرات مزيفة، محذرًا المواطنين المصريين والعرب من الانسياق وراء هذه الشائعات أو التعامل مع جهات غير معتمدة.

إغلاق المنافذ المؤدية الي مكة

وأوضح سعد بن جميل القرشي، أن جميع المنافذ المؤدية إلى مكة سيتم إغلاقها بالكامل، ولن يسمح بالمرور إلا للحجاج الحاصلين على تأشيرات حج نظامية عبر وكالات السفر المعتمدة ووزارة الداخلية السعودية، مشددًا على أنه "لا استثناءات على الإطلاق" خلال هذه الفترة، منوهًا بأن مكة المكرمة تم تجهيزها بشكل احترازي دقيق لضمان دخول الحجاج النظاميين فقط، حفاظًا على سلامة الإجراءات والتنظيمات الخاصة بالموسم.

ودعا الجميع إلى الالتزام بالتعليمات وعدم المجازفة باتباع طرق غير قانونية، مؤكدًا أن السلطات ستتعامل بحزم مع أي محاولات مخالفة.

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