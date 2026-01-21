التلميذ يتحدى أستاذه، مبابي يصنع التاريخ في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

18 حجم الخط

تاريخ جديد كتبه الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد الإسباني، بعد تسجيله ثنائية ضد ناديه السابق موناكو الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.

نتيجة مباراة ريال مدريد وموناكو في دوري أبطال أوروبا

حقق ريال مدريد فوزًا كاسحًا على موناكو الفرنسي بنتيجة 6-1، في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.



مبابي في مباراة ريال مدريد وموناكو

وتقدم كيليان مبابي بهدفين لريال مدريد في الدقيقتين 5 و26 من عمر اللقاء.

وخطف مبابي الأنظار بعدما ظهر في احتفاله وهو يعتذر لجماهير موناكو، حيث نشأ في النادي الفرنسي وتألق معه في الصغر، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان ومنه للريال.

ومع ذلك، أسهم مبابي بشكل مباشر في 17 هدفًا في 15 مباراة فقط لعبها ضد موناكو، حيث أحرز 13 هدفًا وقدم 4 تمريرات حاسمة.

مبابي يكتب التاريخ في دوري أبطال أوروبا

ووصل كيليان مبابي إلى 11 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، ليدون أفضل مواسمه التهديفية في البطولة القارية.

وأصبح مبابي أول لاعب في التاريخ يسجل 11 هدفًا في 6 مباريات في دور المجموعات/مرحلة الدوري خلال موسم واحد لدوري الأبطال.

وبات مبابي ثاني لاعب فرنسي يسجل 11 هدفًا أو أكثر في موسم واحد بدوري الأبطال بعد كريم بنزيما (15 هدفًا في موسم 2021-2022).

رقم كريستيانو رونالدو

كذلك، عادل مبابي رقم كريستيانو رونالدو الذي سجل 11 هدفًا في 6 مباريات بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال في موسمي 2013-2014 و2015-2016.

أفضل هداف في تاريخ المسابقات الأوروبية

كما عادل مبابي رقم أندري شيفتشينكو وإيدين دجيكو ليصبح تاسع أفضل هداف في تاريخ المسابقات الأوروبية، حيث أحرز 67 هدفًا في 95 مباراة.

