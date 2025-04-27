خبير اقتصادي: وضع الدين الخارجي لمصر مستقر وتوقعات بتراجعه خلال السنوات المقبلة

أكد الدكتور عمرو حسين الخبير الاقتصادي، أن الإجراءات الحكومية الأخيرة لجذب الاستثمارات، عبر تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى المرونة الكبيرة والتسهيلات المقدمة، جعلت المستثمرين - وبالتحديد الخليجيين - يفضلونها بشكل كبير مقارنة بالأسواق الأخرى، في ظل الاضطرابات المستمرة التي تمر بها السوق العالمية خلال الفترة الأخيرة.

وأشار حسين، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إلى أن الحكومات المتعاقبة في الماضي، كانت تلجأ لبيع الأصول بأسعار زهيدة لجذب العملة الصعبة لمواجهة الأزمات التي تمر بها البلاد، ولكن في الوقت الحالي بالرغم من الأزمات إلا أن الحكومة لم تتنازل في طرح الأصول للقطاع الخاص إلا بالقيمة الحقيقية لها.

موازنة الإيرادات الدولارية مع المصروفات

وأضاف، أنه بعد صفقة رأس الحكمة تمكنت الحكومة من موازنة الإيرادات الدولارية مع المصروفات وهذا لأن الصفقة ساعدت الحكومة في جذب المزيد من المستثمرين في مختلف القطاعات، وهذا ما نراه اليوم من الدخول المستمر للرجال الأعمال لبعض الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.

المستثمرين الخليجيين في السوق المصري

وتابع: دخول المستثمرين الخليجيين في السوق المصرية، كان له دور مهم في تحسين نظرات المؤسسات العالمية للاقتصاد المصري بالرغم من الاضطرابات التي يشهدها السوق العالمي، مشيرا إلى أن الاستثمارات لها عائد مهم جدا على المنظومة الاقتصادية لمصر، لأنها تساهم في خلق المزيد من فرص العمل وتقليل معدل البطالة، بالإضافة إلى المساهمة في زيادة الإنتاج مما ينعكس على الصادرات وتوفير العملة الصعبة.

وضع الدين الخارجي في مصر

وعن وضع الدين الخارجي في الوقت الحالي، أكد الدكتور عمرو حسين، أن وضع الدين الخارجي لمصر مستقر في الوقت الحالي، ومع زيادة الاستثمارات سوف يؤدي إلى تراجعه بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، مما يجعل الحكومة غير مضطرة للاستدانة مرة أخرى والتركيز على تسديد الأقساط المتبقية وفوائد الديون.

وأشاد بالجهود الحكومية التي تركز على زيادة معدل التصنيع المحلي، وتقليل فاتورة الاستيراد، مما ساعد على توفير مناخ استثماري جاذب في مختلف القطاعات الصناعية، بفضل الرؤية المستقبلية التي تتبناها وزارة الصناعة والنقل، بقيادة الفريق كامل الوزير، مما يساعد في زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

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