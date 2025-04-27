أبرزها مانشستر سيتي ضد نوتينجهام وليفربول أمام توتنهام، مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تشهد مباريات اليوم الأحد 27 إبريل 2025، إقامة العديد من المباريات المهمة في مختلف الملاعب الأوروبية والعربية.
موعد مباريات دوري أدنوك الإماراتي
الجزيرة ضد الشارقة : الساعة: 5 م بتوقيت مصر، والسعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 1+ دبي الرياضية 1
الوحدة ضد شباب الأهلي
الساعة: 7.45 م بتوقيت مصر، والسعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 1 + دبي الرياضية 1
مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
نوتينجهام ضد مانشستر سيتي
الساعة: 6.30 م بتوقيت مصر، والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 2
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة
كاواساكي ضد السد
الساعة: 7.30 م بتوقيت مصر، والسعودية.
القناة الناقلة: الكاس 9+ أبوظبي الرياضية 1
مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الإفريقية
الرياضي القسنطيني ضد نهضة بركان
الساعة: 7 م بتوقيت مصر، والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 6
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
بورنموث ضد مانشستر يونايتد
الساعة: 4 م بتوقيت مصر، والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
ليفربول ضد توتنهام
الساعة: 6.30 م بتوقيت مصر، والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
فياريال ضد إسبانيول
الساعة: 5.15 م بتوقيت مصر، والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
انتر ميلان ضد روما
الساعة: 4 م بتوقيت مصر، والسعودية.
القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
بوخوم ضد يونيون برلين
الساعة: 4.30 م م بتوقيت مصر، والسعودية.
القناة الناقلة: بي إن سبورت إكسترا 5
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