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ثقافة وفنون

أول تعليق من تامر حسني على كارثة قصر البارون

تامر حسني، فيتو
تامر حسني، فيتو

قصر البارون، تمنى النجم تامر حسني الشفاء للمصابين بسبب سقوط استاند إضاءة قبل إحيائه لفقرته الغنائية ضمن المؤتمر الطبي الدولي الذي أقيم مساء أمس السبت 26 إبريل في قصر البارون.

وقال تامر حسني عبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي: "إن الحفل ليس حفله، بل هو مجرد فقرة، وكتب: "بالنسبة للمؤتمر الطبي الدولي، أنا كنت مدعوًا للغناء ضمن أحد فقرات المؤتمر، يعني ماسمهاش حفلة تامر حسني، اسمه مؤتمر طبي، ولأنه مؤتمر طبي فأكيد لا تنظيمي ولا مسرحي".

واختتم تامر حسني: “وأصلا مكنتش غنيت، وكان فاضل على غنائي ساعتين، والأهم إني بتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين وربنا يحفظ الجميع”.

يذكر أن غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بسقوط استاند إنارة على الجمهور خلال حفل خاص في قصر البارون، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين إصابة 8 أشخاص نتيجة سقوط الاستاند، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم تحرير المحضر المناسب بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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فندق البارون تامر حسني المؤتمر الطبي الدولي قصر البارون مديرية أمن القاهرة

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