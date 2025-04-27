الأحد 27 أبريل 2025
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خارج الحدود

ترامب يطالب بالسماح بعبور السفن الأمريكية العسكرية والتجارية مجانا عبر قناتي السويس وبنما

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس السبت، بالسماح بعبور السفن الأمريكية العسكرية والتجارية مجانا عبر قناتي السويس وبنما.

وأضاف ترامب قائلا: طلبت من وزير الخارجية الأمريكي تنسيق العمل على السماح بعبور السفن الأمريكية مجانا عبر قناة السويس وقناة بنما.

 

وقبل وقت سابق قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في منشور على منصة سوشيال تروث، أمس السبت، إنه قد يفرض عقوبات مصرفية على موسكو في حال لم تتوقف عن ضرب البنية التحتية الأوكرانية.

 

ترامب يهدد بفرض عقوبات على روسيا 
 

وجاء في منشور  ترامب: "روسيا ليس لديها أي مبرر لضرب البنية التحتية في أوكرانيا"، مضيفا أن "هذا يجعلني أعتقد أنه (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) لا يريد وقف الحرب ويجب التعامل معه بطريقة مختلفة. من خلال العقوبات المصرفية أو الثانوية".

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ترامب ​دونالد ترامب بنما قناة السويس

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