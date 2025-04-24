أخبار الحوادث اليوم: حقيقة "ابن اللواء" المتهم بتهديد سائق.. وفاة شاب قبل زفاف ابن عمه بساعات بعزبة النخل.. تحديث أنظمة النيابة العامة مع انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
هخلي أبويا يسجنك، الداخلية تكشف حقيقة "ابن اللواء" المتهم بتهديد سائق (فيديو)
كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكى قيادة آخر بالتعدى بالسب على قائد سيارة "ميكروباص" وتهديده بإلحاق الأذى به لنفوذ والده "ابن لواء، تم ضبطه وتبين أن والده "متوفى" كان يعمل فنى بإحدى الشركات بالخارج.
من بدلة الفرح إلى الكفن، وفاة شاب قبل زفاف ابن عمه بساعات في عزبة النخل
شهدت منطقة عزبة النخل بمحافظة القاهرة حالة من الحزن عقب العثور على جثة شاب داخل شقته قبل فرح ابن عمه، وتحولت زغاريد الفرح إلى نحيب شديد من أسرته وجيرانه.
القبض على شاب بتهمة التعدي على سيدة داخل مطعم شهير بالقاهرة
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على شاب صفع سيدة على وجهها فجأة داخل أحد مطاعم الشاورما الشهيرة، وذلك بعد تداول مقطع فيديو يوثق لحظة صفع السيدة وانتشاره بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي.
مفاجآت في قضية سارة خليفة، أبرزها مراقبتها لمدة 60 يومًا
لا تزال قضية اتهام الإعلامية والمنتجة سارة خليفة بتكوين تشكيل عصابي والاتجار في المواد المخدرة تتصدر قوائم الأكثر بحثًا وتداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل ما تكشفه التحقيقات اليومية من تفاصيل صادمة ومفاجآت غير متوقعة.
القبض علي عاطل سرق مبلغا ماليا من داخل محل في بورسعيد
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض علي عاطل سرق مبلغا ماليا من داخل محل بأسلوب الكسر فى منطقة الزهراء بـمحافظة بورسعيد.
الأجهزة الأمنية تحقق مع رجل أعمال متهم في قضية رشوة بأكتوبر
تحقق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة مع رجل أعمال شهير بعد القبض عليه بدائرة قسم شرطة أكتوبر، بتهمة التورط في قضية رشوة مع آخرين.
القبض على عاطل بتهمة سرقة هاتف محمول من صاحب محل بالإسكندرية
ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على عاطل بتهمة قيامه بسرقة هاتف محمول من صاحب محل بأسلوب" المغافلة" بمنطقة الدخيلة فى الإسكندرية.
إيقاف برامج وأنظمة النيابة العامة مؤقتًا لهذا السبب
أعلنت النيابة العامة أنه بالتزامن مع اقتراب انتهاء العمل بـ التوقيت الشتوي اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٤، وما يترتب على ذلك من ضرورة تحديث أنظمة وبرامج النيابة العامة لتتوافق مع تعديل الوقت، فإنه سيتم إيقاف جميع برامج وأنظمة وخدمات النيابة العامة مؤقتًا، وذلك اعتبارًا من الساعة ١١:٣٠ مساءً وحتى الساعة ٤ صباحًا من يوم الجمعة الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٥.
حيثيات حكم إلزام ورثة حلمي بكر بسداد 3 ملايين جنيه لطبيب أسنان شهير
أودعت محكمة شمال الجيزة حيثيات حكمها في إلزام ورثة الموسيقار الراحل حلمي بكر بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه لطبيب أسنان شهير، وذلك على خلفية سلفة مالية كان قد منحها للموسيقار الراحل بموجب إيصال موقع بتاريخ 29 فبراير 2023، ينص على استحقاق السداد في 30 ديسمبر من نفس العام.
تخلصا منه خنقًا بسلك ميكروفون، اعترافات صادمة للمتهمة بمساعدة خطيبها في قتل صديقه (مستند)
في واحدة من أبشع الجرائم التي تفجرت تفاصيلها داخل جدران التحقيق، تكشفت خيوط مؤامرة دموية شاركت فيها فتاة ووالدتها، ساعدتا شابًا في قتل صديقه المقرب، لا لشيء إلا ليتزوجها.
مصرع سيدة صدمتها سيارة مسرعة في الشرابية
لقيت سيدة مصرعها بعد ما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بمنطقة الشرابية وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
المتهم بضرب سيدة في مدينة نصر يكشف سر الواقعة
أجرت نيابة مدينة نصر مواجهة قانونية بين سيدة تعرضت للضرب على يد زميلها داخل أحد المطاعم، بمنطقة مدينة نصر وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة.
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