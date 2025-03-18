كان ماشي عكس، ميكروباص يدهس عربة كارو ويقتل شخصين في عزبة النخل

تحفظت قوات الأمن على سائق سيارة ميكروباص تسبب في مصرع شخصان كان يستقلان عربة كارو اصطدام بها أثناء سيرها أعلى أحد الكباري أثناء سيره عكس الاتجاه بدائرة قسم شرطة عزبة النخل، وتم التحفظ علي السيارة المتسببة في الحادث وسحب السيارة الكارو المهشمة عبر اوناش المرور التي نجحت في انتظام حركة المركبات وإعادتها لطبيعتها.

وكان قد لقي شخصان مصرعهما وأصيب ٣ آخرين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بعربة كارو كان يستقلها المتوفيين بينما المصابين كانوا يستقلون السيارة الميكروباص فوق أحد الكباري، بدائرة قسم شرطة عزبة النخل بمديرية أمن القاهرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم في منطقة عزبة النخل، وعلى الفور انتقلت رفقة سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث.

ومن خلال الفحص وجمع المعلومات، تبين مصرع شخصين كانا يستقلان “عربة كارو”، بعدما صدمتهما سيارة ميكروباص، كما أسفر الحادث عن إصابة 3 آخرين، وتم نقل جثماني المتوفيين إلى المشرحة، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرّر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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