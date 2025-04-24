من بدلة الفرح إلى الكفن الأبيض، وفاة شاب قبل زفاف ابن عمه بساعات في عزبة النخل

شهدت منطقة عزبة النخل بمحافظة القاهرة حالة من الحزن عقب العثور على جثة شاب داخل شقته قبل فرح ابن عمه، وتحولت زغاريد الفرح إلى نحيب شديد من أسرته وجيرانه.

أزمة قلبية تنهي حياة شاب بعزبة النخل

كان محمد محمد علي، فى العقد الثالث من عمره يستعد لمشاركة ابن عمه ليلة العمر، لا يعلم أن القدر كان يخبئ له نهاية مختلفة تماما. ارتدى بدلة الفرح، وقف أمام المرآة يعدل رابطة عنقه، ثم سقط فجأة، أزمة قلبية باغتته وأوقفت قلبه إلى الأبد.

وعندما سقط على الأرض تحولت الزغاريد إلى نحيب، وانقلب الحفل المنتظر إلى مأتم، أسرته لم تتحمل الصدمة، ودموعهم على وجوههم لم تجف.

العثور على جثة شاب داخل شقته بعزبة النخل

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب داخل شقته بمنطقة عزبة النخل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

و بالفحص تم العثور على جثة شاب يدعى محمد علي فى العقد الثالث من عمره لا توجد به أى آثار على جسده ، وتم نقله الى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وبتوقيع الطبيب الكشف عليه تبين وفاته طبيعية نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

شهادات الأهل والأصدقاء

وقال أحد جيران المتوفى، إن الشاب كان فرحان بعرس ابن عمه أكتر من العريس نفسه، ماكنش ناقصه حاجة، وكان بيجهز المفاجآت للعريس، فجأة وقع وهو يرتدى البدلة ومنطقش تاني.

وأضاف صديقه، محمد كان أكتر واحد بيحب الحياة، عمره ما قال كلمة تزعل حد، كان دايما بيساعد الكل، حتى وهو بيجهز للفرح كان بيلف على الناس بنفسه، ومكنش يستاهل الموت ده، ربنا يرحمه ويصبرنا.

جيران محمد وصفوه بأنه "ابن الناس"، المحبوب من الكبير قبل الصغير، صاحب الضحكة اللي كانت بتطمن الكل، واللي غيابه ترك فراغ كبير في الشارع كله.



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