الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إيقاف برامج وأنظمة النيابة العامة مؤقتًا لهذا السبب

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أعلنت النيابة العامة أنه بالتزامن مع اقتراب انتهاء العمل بـ التوقيت الشتوي اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٤/٢٤، وما يترتب على ذلك من ضرورة تحديث أنظمة وبرامج النيابة العامة لتتوافق مع تعديل الوقت، فإنه سيتم إيقاف جميع برامج وأنظمة وخدمات النيابة العامة مؤقتًا، وذلك اعتبارًا من الساعة ١١:٣٠ مساءً وحتى الساعة ٤ صباحًا من يوم الجمعة الموافق ٢٥ أبريل ٢٠٢٥.

كما أعلن مجلس الوزراء، أنه بحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 في شأن تقرير التوقيت الصيفي، إنه اعتبارًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

العمل بالتوقيت الشتوي النيابة العامة التوقيت الشتوي برامج النيابة العامة تعديل الوقت

مواد متعلقة

النيابة العامة تُقيم فعالية للتكامل المجتمعي والشراكة الأكاديمية والمعرفية

النيابة العامة تعاين عقار حي اللبان المنهار بالإسكندرية
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

مفاجآت في قضية سارة خليفة، أبرزها مراقبتها لمدة 60 يومًا

وصلة تعذيب في درس خصوصي تنتهي بالتحفظ على معلمة بالشرقية، والتعليم تعلق

انتشار حشرة بأعداد كبيرة في شوارع السعودية يثير الفزع، والنشطاء: شكلها مرعب (فيديو)

تراجع جديد في أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025

التوقيت الصيفي، طريقة تعديل الساعة على هواتف أندرويد

مواجهة حسم اللقب، موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

رسائل طمأنة من السيسي للمستثمرين الكويتيين (صور)

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 24-4-2025 في الأسواق

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

ارتفاع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الخميس 24-4-2025 بمنتصف التعاملات

تعرف على أسعار منتجات القصدير اليوم الخميس 24-4-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

حظر الإخوان في الأردن.. قرارات صارمة بشأن الجماعة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعظيم الرسول، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 80 من سورة آل عمران (فيديو)

دعاء ليلة الجمعة لنجاح الأبناء في الامتحانات

معنى يستعتبوا، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 24 من سورة فصلت

المزيد
الجريدة الرسمية