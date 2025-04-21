محامي حلمي بكر يكشف كواليس دعوى إلزام ورثة الموسيقار بسداد 3 ملايين جنيه

في تطور جديد للدعاوي القضائية المقامة بين وكيل أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر وورثته، تقدم وكيل الراحل بدعوى قضائية أمام محكمة جنوب الجيزة، يطالب فيها تنفيذ الحكم الصادر بإلزام ورثة الراحل بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه، قيمة شيك كان قد منحه موكله للفقيد كنوع من السلف، ولم يسترده حتى الآن.

كشف دفاع ورثة الراحل المحامي سامح ثابت كواليس الحكم الصادر ضد الراحل وورثته أمس، حيث أكد أن وكيل أعمال الراحل صدر ضده حكم بالنصب علي الموسيقار الراحل، بتهمة الاستيلاء على 2 مليون و280 ألف جنيه.

وأفاد بأنه أثناء جلسة محاكمة وكيل الأعمال بتهمة النصب، قدم مستندا يفيد بأن حلمي بكر "استلف" من مدير أعماله 3 ملايين جنيه، وتضمن المستند المكتوب "استلمت أنا حلمي بكر مبلغ 3 ملايين جنيه من نور.... على أن أقوم برده يوم 24 ديسمبر".

وعندما سألت هيئة المحكمة سامح القناوي دفاع الموسيقار عن رأيه، قال إن "المتهم قدم صورة من المستند وليس الأصل، كما أنه ليس من المنطقي أن يستلف شخص من آخر 3 ملايين جنيه، ويكتب بها ورقة سطر واحد"، وقدم دفاع الموسيقار طعنا على المستند.

وأفاد دفاع الموسيقار خلال الجلسة بأن تقديم المتهم ورقة بذلك، يعد إقرار منه علي أنه أخذ الأموال، ويحاول الخروج من الاتهام، بأن الموسيقار استلف منه في وقت سابق 3 ملايين جنيه، وقال "مفيش مدير أعمال بيسلف صاحب الأعمال 3 مليون جنيه، ولو بالفعل استلفهم منه أعتقد أنه كان كتب في الورقة التي سحب بها الأموال من البنك أنها سداد دين وليس لشراء شقة".

حكم بإلزام ورثة الموسيقار الراحل حلمي بكر بسداد مبلغ قدره 3 ملايين جنيه لوكيل أعماله



وفي وقت سابق، أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية حكمًا بإلزام ورثة الموسيقار الراحل حلمي بكر بسداد مبلغ قدره 3 ملايين جنيه لوكيل أعماله، مع الفوائد القانونية بنسبة 4 %، اعتبارا من تاريخ رفع الدعوى، وذلك عن سلفة كان قد منحها الطبيب للراحل قبل وفاته.



وتعود وقائع القضية إلى تقدم وكيل اعمال الراحل ببلاغ رسمي ضد ورثة حلمي بكر، وهم نجله هشام حلمي بكر، وزوجته سماح ع. بصفتها الشخصية ووصية بدون أجر على ابنته القاصرة ريهام حلمي بكر، مطالبا إياهم بسداد مبلغ مالي كان قد دفعه للموسيقار الراحل بموجب إيصال استلام مؤرخ في 26 فبراير 2024.

الطبيب منح الراحل مبلغ 3 ملايين جنيه على سبيل السلفة



وجاء في الدعوى أن وكيل الأعمال منح الراحل مبلغ 3 ملايين جنيه على سبيل السلفة، على أن يتم رده في موعد أقصاه 20 ديسمبر 2024، إلا أن الأخير امتنع عن السداد، رغم محاولات المتقدم بالدعوى لاسترداد المبلغ وديًا. ومع وفاة حلمي بكر في 1 مارس 2024، تعلقت ذمة الورثة بسداد هذا الدين، إذ لا تُقسم التركة قانونا إلا بعد الوفاء بما عليها من التزامات مالية.

وأكد وكيل الأعمال في دعواه أنه أنذر الورثة مرارا بضرورة سداد المبلغ، إلا أنهم لم يستجيبوا دون وجود أي مبرر قانوني، مما اضطره إلى اللجوء للقضاء، ورفع دعوى أمر أداء وفقا لنصوص المادتين 201 و202 من قانون المرافعات، مطالبا بإلزامهم بالسداد وتحميلهم المصروفات وأتعاب المحاماة.





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