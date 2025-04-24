الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فريق بحث لكشف ملابسات وفاة عامل داخل مصنع رخام بالصف

فريق بحث لكشف ملابسات
فريق بحث لكشف ملابسات وفاة عامل داخل مصنع رخام بالصف

يواصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جهودهم في كشف ملابسات واقعة وفاة عامل داخل مصنع رخام بدائرة مركز شرطة  الصف، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بموقع الحادث للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى من خلال قوات الأمن تحت تصرف الجهات المختصة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوفاة عامل داخل مصنع رخام بعد تعرضه إلى صعقة كهربائية عالية حال تأدية عمله بمركز الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن الوفاة بسبب الإهمال، وجرى نقله إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة.
 

بعد واقعة سيدة الحوامدية، عقوبة جمع المرأة بين زوجين والإنجاب من الثاني بأوراق مزورة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رجال البحث الجنائي مركز شرطة الصف كاميرات المراقبة غرفة عمليات النجدة
ads

الأكثر قراءة

«الأعلى للإعلام» يستدعي الممثل القانوني لقناة النهار ويوقف معلق مباراة حرس الحدود والزمالك شهرًا

السيسي يعزي رئيس وزراء الهند في ضحايا الحادث الإرهابي ويؤكد تضامن مصر مع أسرهم

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

انتشار حشرة بأعداد كبيرة في شوارع السعودية يثير الفزع، والنشطاء: شكلها مرعب (فيديو)

مستقبل مصر في رقابكم، خبير اقتصادي يوجه رسالة للحكومة

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 24-4-2025 (آخر تحديث)

"الله يديم غيابه"، ممدوح عباس يوجه رسالة مثيرة لـ حسين لبيب

بعد التصعيد الأخير بين البلدين، ما هي معاهدة مياه السند بين الهند وباكستان؟

خدمات

المزيد

تطورات سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الخميس 24-4-2025 (آخر تحديث)

مؤشر الذهب يعاود الصعود عالميا بعد تصريحات ترامب الأخيرة

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس 24-4-2025 في الأسواق

ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب بمنتصف تعاملات اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مي الغيطي ليست الأولى.. نجمات مصريات تزوجن من أجانب (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل الصلاة على النبي بعد الأذان بدعة؟ الشيخ عطية صقر يجيب

تفسير حلم المشاجرة في المنام وعلاقته بأزمات ومتاعب كثيرة

تعظيم الرسول، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 80 من سورة آل عمران (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية