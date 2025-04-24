فريق بحث لكشف ملابسات وفاة عامل داخل مصنع رخام بالصف

يواصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة، جهودهم في كشف ملابسات واقعة وفاة عامل داخل مصنع رخام بدائرة مركز شرطة الصف، من خلال فريق بحث يعمل على جمع التحريات والمعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بموقع الحادث للتأكد من وجود شبه جنائية من عدمه، وتم نقل جثمان المتوفى إلى مشرحة المستشفى من خلال قوات الأمن تحت تصرف الجهات المختصة.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بوفاة عامل داخل مصنع رخام بعد تعرضه إلى صعقة كهربائية عالية حال تأدية عمله بمركز الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين أن الوفاة بسبب الإهمال، وجرى نقله إلى المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير محضرًا بالواقعة.



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