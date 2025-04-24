تحرك أمني عاجل بعد فيديو المشاجرة بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية بمدينة نصر

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها في كشف ملابسات واقعة نشوب مشاجرة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر، من خلال فريق بحث يعمل على جمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط موقع المشاجرة.

ورصد فيديو اندلاع مشاجرة بالأسلحة البيضاء والألعاب النارية بمدينة نصر، واعتداء مجموعة من الأشخاص بالضرب على صاحب محل تجاري.

وتبين أن الواقعة حدثت داخل دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، حيث ظهر في الفيديو طرف المشاجرة وهم يستخدمون أسلحة بيضاء وألعابًا نارية خلال الاعتداء.

وعلى الفور، توجهت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وبدأت في فحص الفيديو وتفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة لتحديد هوية أطراف المشاجرة القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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