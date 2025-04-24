مفاجآت في قضية سارة خليفة، أبرزها مراقبتها لمدة 60 يومًا

لا تزال قضية اتهام الإعلامية والمنتجة سارة خليفة بتكوين تشكيل عصابي والاتجار في المواد المخدرة تتصدر قوائم الأكثر بحثًا وتداولًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في ظل ما تكشفه التحقيقات اليومية من تفاصيل صادمة ومفاجآت غير متوقعة.

60 يوم مراقبة ومكالمات مريبة لـ سارة خليفة

وكشفت مصادر مطلعة أن النيابة العامة أصدرت إذنًا بضبط وإحضار سارة خليفة بعد مراقبة استمرت لشهرين كاملين من قبل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وخلال تلك الفترة، جرى جمع أدلة وتسجيل مكالمات وُصفت بـ"المريبة"، كانت دليلًا مباشرًا على تورط المتهمة في عمليات مشبوهة مع أطراف أخرى متورطة في ذات القضية.

سفر شهري لـ سارة خليفة إلى الصين والإمارات وشبهة تهريب داخل شحنات تجميلية

من أبرز المفاجآت التي وردت في أوراق التحقيقات، فحص شهادة التحركات الخاصة بسارة، والتي أظهرت سفرًا متكررًا لدولتي الصين والإمارات بشكل شبه شهري، ورجحت التحقيقات أنها استغلت عملها في مجال التجميل وامتلاكها مركزًا تجميليًا كواجهة لتهريب المواد المخدرة في شكل شحنات مواد تجميلية وإكسسوارات.

هاتف محمول يُفك شيفرة تواصل سارة خليفة مع صغار التجار

التقرير الأولي لفحص هاتف المتهمة كشف عن رسائل ومكالمات مشفرة لا يفهمها سوى الطرفين (سارة والشخص المُرسَل إليه)، وهذه الرسائل احتوت على تفاصيل دقيقة بخصوص كميات مخدرات ومواعيد الاستلام، إلا أن سارة نفت كل ما ورد في هذا التقرير عند مواجهتها، وادعت عدم علمها بالمحتوى.

مصادرة ممتلكات سارة خليفة

وأمرت جهات التحقيق بالقاهرة الجديدة بإغلاق مركز التجميل بالشمع الأحمر، والتحفظ على سيارات فارهة مملوكة لسارة خليفة، إلى جانب مشغولات ذهبية ومبالغ مالية كبيرة عُثر عليها داخل المركز، بعملات مختلفة.

علاقة سارة خليفة بنجل تاجر مخدرات شهير

كاميرات المراقبة داخل المركز التجميلي رصدت تردد نجل تاجر مخدرات شهير يُعرف بـ"الأبيض" على المكان، وهو ما أثار علامات استفهام حول العلاقة بينه وبين سارة خليفة، خاصة مع وجود شبهات بالتنسيق بين الطرفين.

نقل ملف سارة خليفة لنيابة الأموال العامة العليا بشبهة غسيل أموال

وبعد نحو 100 ساعة من التحقيقات، قررت نيابة القاهرة الجديدة إرسال نسخة كاملة من ملف القضية إلى نيابة الأموال العامة العليا، بعد الاشتباه في وجود عمليات غسيل أموال موسعة، باستخدام الكيانات التجارية كمراكز التجميل، لغرض إخفاء الأنشطة الإجرامية.

ما زالت التحقيقات جارية، وتكشف يوميًا عن أبعاد جديدة للقضية، وتؤكد "فيتو" أن جميع ما نُشر مستند إلى أوراق رسمية وتحقيقات أولية لم يصدر فيها حكم قضائي نهائي حتى الآن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.