الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة وإصابة محصل ترام بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية، ملابسات وقوع مشاجرة وإصابة محصل ترام بالإسكندرية، وضبط طرفي المشاجرة.

تفاصيل مشاجرة ومصاب محصل محطة الترام بالإسكندرية

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من الأهالى بوقوع مشاجرة ومصاب بمحطة الترام بدائرة القسم.

أول تعليق رسمى من الداخلية على حادث محصل محطة الترام بالإسكندرية

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين طرف أول محصل بالترام "مصاب بعقر حيوانى" وطرف ثان 3 أشخاص- مقيمين بمحافظة الإسكندرية؛ بسبب إعتراض الطرف الأول على إستقلال أفراد الطرف الثانى للترام وبصحبتهم (كلب – غير مرخص) وخلال ذلك قام الكلب بعقره مما تسبب فى إصابته المنوه عنها.



وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الشرطة من ضبط أفراد الطرف الثانى وبحوزتهم الكلب، وبمواجهتهم أقروا بإرتكابهم الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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