مصرع شخصين وإصابة 7 آخرين في تصادم ميكروباص بملاكي بطريق الإسماعيلية بورسعيد (صور)

لقي شخصان مصرعهما وأُصيب 7 آخرين في تصادم مروع بين سيارتين على طريق الإسماعيلية بورسعيد.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من غرفة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي بمنطقة أبو خليفة أمام كافتيريا “الصديقان" ووقوع وفيات وإصابات.

وبانتقال الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث تبين مصرع أحمد محمد درديري وأحمد أيمن مأمون، إضافة إلى إصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ، التابعة لهيئة الرعاية الصحية، لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

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