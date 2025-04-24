الخميس 24 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع سيدة صدمتها سيارة مسرعة في الشرابية

اسعاف
اسعاف

لقيت سيدة  مصرعها بعد ما صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق بمنطقة الشرابية وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

حادث الشرابية اليوم 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالى يفيد بوجود حادث تصادم بدائرة قسم شرطة الشرابية، وعلى الفور انتقل رجال مرور القاهرة لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين أنه أثناء عبور سيدة للطريق بمنطقة الشرابية صدمتها سيارة مسرعة،  ما أسفر عن مصرعها، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


وتحفظ فريق من رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصرع سيدة صدمتها سيارة حادث الشرابية اليوم حادث الشرابية الشرابية اخبار الحوادث

مواد متعلقة

ارتفاع عدد ضحايا الفيوم في حادث أجدابيا في ليبيا إلى 7 أشخاص

إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم على دائري المعادي

ads

الأكثر قراءة

وصلة تعذيب في درس خصوصي تنتهي بالتحفظ على معلمة بالشرقية، والتعليم تعلق

تراجع جديد في أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025

تراجع سعر الجنيه الذهب في بداية حركة تعاملات اليوم

مواجهة حسم اللقب، موعد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

أسعار الفراخ تواصل الانخفاض اليوم الخميس 25 أبريل 2025

رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية العامة 2025

أسعار السمك اليوم ، البوري والبلطي يخالفان التوقعات

أخبار مصر: مفاجأة صاعقة جديدة بقضية سارة خليفة، حركة محليات اليوم، فضيحة في اتحاد رفع الأثقال، فرح خيالي لـ ليلى أحمد زاهر

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس اليوم الخميس 24-4-2025 بالأسواق

تراجع سعر الجنيه الذهب في بداية حركة تعاملات اليوم

تراجع جديد في أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24 أبريل 2025

المزيد

انفوجراف

مفاجأة بشأن نصيب المرأة.. قواعد توزيع الميراث في الإسلام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في موسم حصاده، تعرف على أهم أحكام زكاة القمح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 24 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 24 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية