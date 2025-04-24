الأجهزة الأمنية تحقق مع رجل أعمال متهم في قضية رشوة بأكتوبر

تحقق الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة مع رجل أعمال شهير بعد القبض عليه بدائرة قسم شرطة أكتوبر، بتهمة التورط في قضية رشوة مع آخرين.

وكشفت التحريات، أن المتهم صادر ضده أحكام قضائية في اتهامه بالتورط في قضية رشوة مع آخرين، حيث باشرت الجهات المعنية التحقيق مع وجارٍ استكمال التحقيقات في القضية.

وجار تحرير محضر الضبط وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط متهم بانتحال صفة والاستيلاء على أموال عامل توصيل بالقاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عاطل تخصص في الاحتيال على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة"، وذلك عقب استيلائه على مبلغ مالي من عامل توصيل طلبات بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة، وذلك في ضربة أمنية جديدة تستهدف ملاحقة مرتكبي جرائم النصب.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغًا من أحد عمال التوصيل أفاد خلاله بتعرضه لواقعة نصب، موضحًا أنه خلال قيامه بتوصيل طلبات تواصل مع أحد الأشخاص للتأكد من العنوان، فطلب منه الأخير تحويل مبلغ مالي على رقم هاتف بدعوى سداد قيمة الطلب عند استلامه بمحل العمل، إلا أنه عقب التحويل فوجئ بغلق الهاتف المحمول، ما كشف عن تعرضه للاحتيال.

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