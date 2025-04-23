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حوادث

بسبب خلاف حول طريقة الدفع، أمن القاهرة يكثف جهوده لضبط سائق دهس موظف بنك في المعادي

مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها سائق تابع لتطبيق نقل ذكي شهير بتهمة دهس موظف بنك شهير عمدًا، إثر خلاف نشب بينهما حول وسيلة دفع الأجرة "فيزا أم كاش" بمنطقة المعادي.

سائق يدهس موظف بنك بالمعادي 
وكان قسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من مواطن يفيد أن نجله، موظف بأحد البنوك المعروفة، تعرض لحادث دهس متعمد أثناء استقلاله سيارة تابعة لتطبيق شهير.

وأشار الأب في بلاغه إلى أن مشادة وقعت بين نجله والسائق حول طريقة الدفع، وبعدها حاول الابن توثيق رقم السيارة الأمامي بهاتفه، فما كان من السائق إلا أن صدمه وفر هاربًا من موقع الحادث.

ويكثف رجال المباحث من جهودهم لضبط السائق المتهم والوقوف على ملابسات الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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