المتهم بضرب سيدة في مدينة نصر يكشف سر الواقعة

أجرت نيابة مدينة نصر مواجهة قانونية بين سيدة تعرضت للضرب على يد زميلها داخل أحد المطاعم، بمنطقة مدينة نصر وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة.

وأمام النيابة لم ينكر المتهم ضرب السيدة على وجهها قائلا: "تستاهل 100 قلم. بسببها أهل حبيبتي رفضوني والخطوبة باظت، مشيرا إلى أن أهل الفتاة جاءوا إلى مقر عمله للسؤال عنه فقامت المجني عليها بالتشكيك في أخلاقه ونصحتهم برفضه، الأمر الذي نفذوه.

وأضاف أنه عندما ذهب لكي يعاتبها نهرته وسبته وقالت له: "تستاهل".

فيما نفت السيدة ما قاله المتهم، مشيرة إلى أنها لا تعلم شيئا عن كلامه.فيديو صفع سيدة على وجهها داخل مطعم شهير

وكانت مديرية أمن القاهرة قد رصدت تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي متضمنا قيام شاب بصفع سيدة على وجهها فجأة داخل مطعم.

وبالفحص تبين أن السيدة حررت محضرا اتهمت فيه زميلها بالعمل بصفعها على وجهها داخل المطعم، وقالت في بلاغها إنها تعمل بأحد المطاعم في القاهرة، وأثناء تواجدها في مقر عملها وفي غياب زميلها المتهم كونه يوم إجازته فوجئت به يدخل المطعم فجأة ويقوم بصفعها والتعدي عليها بالضرب على إثر خلافات قديمة بينهما

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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