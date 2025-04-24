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حوادث

هخلي أبويا يسجنك، الداخلية تكشف حقيقة "ابن اللواء" المتهم بتهديد سائق (فيديو)

المتهمون، فيتو
المتهمون، فيتو

كشفت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكى قيادة آخر بالتعدى بالسب على قائد سيارة "ميكروباص" وتهديده بإلحاق الأذى به لنفوذ والده "ابن لواء، تم ضبطه وتبين أن والده "متوفى" كان يعمل فنى بإحدى الشركات بالخارج.

فيديو شاب يهدد سائق ميكروباص بنفوذ والده

رصدت وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص يستقل سيارة ملاكى قيادة آخر بالتعدى بالسب على قائد سيارة "ميكروباص" وتهديده بإلحاق الأذى به لنفوذ والده.


وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو ( والده "متوفى" كان يعمل فنى بإحدى الشركات بالخارج) والسيارة التي كان يستقلها وقائدها ( نجل خالته "تبين عدم حمله تراخيص قيادة" ).

كما تم تحديد سائق الميكروباص " جميعهم مقيمين بنطاق محافظة الإسكندرية"، وأقروا بنشوب مشادة كلامية بينهم بسبب الخلاف على أولوية المرور قام على أثرها الشخص الظاهر بمقطع الفيديو بالتعدى على سائق الميكروباص بالسب والشتم والإدعاء بنفوذ والده لترهيبه. 


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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